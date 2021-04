Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, promete traer al “huasca” de Alejandro Toledo-desde EE.UU. y meterlo preso-, taladrar a los corruptos de Odebrecht, Club de la Construcción y prensa mermelera.

Muy diferente al “cañazo” populista puneño -achilenado, Yonhy Lescano, se fanfarroneó con traer el monitor “HUASCAR” al Perú si es electo presidente, que lo haría para honrar la gloria de Miguel Grau, al toque saltó el alcalde de Antofagasta y ciudadanos chilenos que lamentaron que se prometa cosas que nunca sucederán. ¿Quiso atraer votos de los distraídos?

Lopez Aliaga, “No más corrupción, no más saqueo al pueblo peruano, no más engaño, no más ideología de género en el Estado y menos en los colegios. López Aliaga defiende a la familia. En un eventual gobierno suyo, prometió traer 40 millones de vacunas el 28 de julio, así mismo rechazó el toque de queda y dijo que la cuarentena sería “voluntaria”.

Hay que tener “huevos” para enfrentarse a la mafia organizada, es valentía y les habla claro, sin temor y coherente con lo que piensa porque escucha al pueblo en cada visita que realiza, viendo in situ sus problemas y necesidades; llevando una Luz de la esperanza en cada rincón de nuestra patria.

Claro, que a Odebrecht, Club de la Construcción, los Cuellos Blancos del Callao, Vacunagate, a la CONFIEP, prensa vendida, no le gusta escuchar esto. Rafael es la piedra en sus zapatos, es un estorbo y esto les “jode”, los pone como demonios y mandan a sus guaripoleras a “chancarlo”, en todos sus espacios.

¿Hernando de Soto, Yonhy Lescanos, Keiko Fujimori, Cesar Acuña, Verónika Mendoza, Ollanta Humala, han tenido el coraje de hablar sobre las coimas de Odebrecht, del Club de la Construccion, la prensa mermelera, de los millones que el estado peruano le soltó, les regaló? No. Se “orinan”, se mueren de miedo y después pierden el financiamiento….

Que lo diferencia de los otros candidatos:

1.Hombre valiente: habla claro y con base. No le tiembla la lengua para decir lo que piensa.

2.Defensor de la Vida y La Familia, La familia es la base de una sociedad, él sabe que hoy sino rescatamos a la familia no habrá porvenir.

3.Tiene grandes propuesta, es decir el Qué, el Cómo y el para Qué ; tres preguntas que Rafael explica con claridad.

a) Educación de calidad

b) Salud:Postas médicas y centros de atención en los lugares más recónditos del Perú.

c) Hambre Cero con programas de alimentación que funcionen y un estado que acompañe permanentemente el programa.

d) Cero Delincuencia.

Este gobierno “morado-rojimio” le metió una patada en el trasero a la clase media pujante; enterró a los pequeños empresarios, emprendedores. Rafael conocedor de la realidad quiere impulsar la economía con trabajo y con su gran programa de los cien días.

Hoy Rafael es la esperanza de millones de peruanos golpeados por la crisis y este domingo 11 de abril acudirán a las urnas a elegir su nuevo presidente en unos comicios inéditos en nuestra historia, en medio una campaña de depredación entre candidatos, marcada no solo por la desafección ciudadana, sino también por la priorización de otros temas por parte de la ciudadanía, como la grave crisis sanitaria por la covid-19, muertes, faltas de camas UCI, plantas de oxígeno, vacunas, recesión económica, millones que perdido su empleo y otros devorados por las deudas con bancos.

En medio de todo, hay candidatos que piden nueva “Constitución”, otros piden continuar con el modelo. No se ponen de acuerdo si las vacunas deben ser administradas por el Estado o por el privado? También de los que señalan que el Estado tiene que comprar, pero tienen que valerse de los privados para poder organizar la vacunación?

Rafael López Aliaga, es el único candidato que no se arrodilla ante los grupos de poder y les dice en su cara lo que siente y sienten todos los peruanos. López Aliaga, tiene experiencia como empresario, sabe que es hacer empresa en el Perú y sabe crear fuentes de trabajo (más de 10 mil trabajadores dependen de él). No es pituco, es el Hombre de “chamba”, optimista, estudioso, perseverante que tuvo un gran sueño de servir al Perú y hoy es exitoso, por sus estudios, fortaleza y su lucha constante en la vida, que le han valido ganarse el cariño y el respeto de los más pobres del Perú.