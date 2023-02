SI EL GOBIERNO NO COMBATE EL NARCOTERRORISMO ES CÓMPLICE

By

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

De esto se encargo el ladrón golpista que en año y medio de su gobierno empoderó a los remanentes terroristas?

Se especula que este ataque es respuesta de los Quispe Palomino y la c.Vilma, líderes de sendero luminoso en el VRAEM, quienes cobran cupos, para mantener a los narcos, que apoyaron la campaña de Pedro Castillo y financiaron las protestas políticas contra la «usurpadora» Dina Boluarte en Lima?

Podemos decir que estamos en guerra, los TERRORISTAS que acribillaron a siete policías y lo remataron en la cabeza este sábado a las 09.45 am en el Vraem- sólo un capitán sobrevivió y tiene pronóstico reservado-, además se llevaron 7 fusiles y armas cortas, de paso mataron a un perro policía. Estos subversivos son los mismos que destruyen el país y marchan con la WIPHALA, bandera que fue declarada símbolo de los pueblos originarios en el 2022 por PEDRO CASTILLO, quien revivió a Sendero Luminoso.

Este trágico atentado terrorista en Puerto Cocos, en el distrito de Pichari, La Convención, Cusco, un grupo armado del Clan Quispe Palomino, DIRIGIDO POR EL CAMARADA «FERMÍN», mando militar medio del camarada » Antonio» que está bajo el mando del camarada «Jose». Como así supieron que los agentes iban en una operación encubierta, cinco de las víctimas estaban de civil y sólo dos uniformados? ¿Hasta cuando los narcoterroristas siguen ejerciendo su poder en el VRAEM?

Es hora de poner mano dura y arrasar con todos los narcoterroristas de sendero luminoso. No faltarán algunos tarados que tratarán de confundir a la población en las redes sociales con falsos argumentos, que las FF.AA. y PNP pueden pero no quieren. Si eliminan al narcotráfico se quedan sin financiación estatal y extranjera? O que detrás está el fujimontesinismo que ataca de nuevo, la misma estrategia, a pesar que no hay pruebas? Los congresistas?

Es indignante que aún existan negacionistas del terrorismo. Es increíble que después de todo esto sigan con que «no existe Sendero Luminoso», «no existe la camarada tal», «que no existe MOVADEF», etc etc, para mi esos opinólogos, periodistas y políticos deben ser considerados cómplices.

NOS DEBE PREOCUPAR QUE JAIME ANTEZANA SEÑALE HUEVADAS COMO QUE ATAQUE FUE EN LA MADRUGADA? A QUIÉN QUIERE ENGAÑAR?

Y la «Inteligencia»? » Contra inteligencia? Se le escapó la tortuga? Esto era de esperarse. Es decir, ante tantas protestas, amenazas a las fuerzas del orden, a quién se le ocurrió enviar a los policías de esa manera? Porqué no sacan los manuales de los 80s y 90s? Recuerdan cómo cayó la camarada Cusi? Entonces era cuestión de tiempo un ataque de represalia!

1. Los congresistas «rojimios» creen que con los terrucos se puede negociar, Lenin decia : «Salvo el poder, todo es ilusión», hacen el papel de tontos útiles, el senderismo no los va a felicitar por hacerles defensa gratuita!!! El senderismo desprecia a idiotas, como ellos que hablan a nombre del pueblo; a rojimios, caviares y progress !!!

2. La verdad, es que si todo sigue igual, el terrorismo aumentará. El Congreso de la República debe responder y promulgando una Ley que exonere de responsabilidad penal y civil cuando los militares y policías utilicen sus armas en defensa del orden público y seguridad nacional?

3. Lo demás, hay que decirlo sin temor es COMPLICIDAD. La Señora presidenta Dina Boluarte, señor Primer Ministro Alberto Otarola hasta cuándo? Si no actúan con FIRMEZA, son cómplices de este ataque.

4. Comunicado, la PNP señaló que los suboficiales que perdieron la vida de la unidad Diroes fueron el ST1 PNP Alfredo Loayza Carbajal, ST2 PNP Luis Alberto Cerrón Palacios, S1 PNP Wilder Eliseo Conozco, S1 PNP Iván Muñoz Fasabi y el S3 PNP Sandro Lorenzo VillegasCorahua.

Es momento que nuestras FF.AA. cumplan con su misión constitucional en el Vraem, Madre de Dios y Puno, según su criterio profesional; esto es Terrorismo, se requiere decisión y mano dura. El cumplimiento del deber requiere sólo que la Presidente asuma su responsabilidad para con la Patria.