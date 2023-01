¿Si Dina Boluarte renuncia, se termina el vandalismo y asonadas en el país?

Soy un muchacho provinciano Me levanto muy temprano

Para ir con mis hermanos

Ay, ay, ay, ay a trabajar

No tengo padre ni madre

Ni perro que a mi me ladre

Solo tengo la esperanza

Ay, ay, ay, ay de progresar

Busco una nueva vida en esta ciudad

Donde todo es dinero y hay maldad

Con la ayuda de Dios sé que triunfaré

Y junto a ti mi amor feliz seré, oh, feliz seré…