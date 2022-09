By

Shakira rompe su silencio: En una entrevista con la revista estadounidense ELLE, Shakira se sinceró sobre su separación de Piqué

En junio, Shakira y Piqué terminaron una relación de varios años.

Por primera vez, Shakira habló públicamente sobre su separación con Gerard Piqué, futbolista del Barcelona. La cantante subrayó que es «muy difícil» abordar el tema y que ha vivido «horas difíciles y oscuras», en las que siente que todo no ha pasado de ser una «pesadilla».

«Permanecí en silencio e intenté procesar todo. Es difícil hablar de esto, especialmente porque Todavía estoy pasando por esto, Estoy bajo la mirada del público y porque nuestra separación no fue una separación normal. Por lo tanto, es difícil no sólo para mí sino también para mis hijos. Es extremadamente difícil», contó en una entrevista con la revista Elle.

«Traté de ocultar la situación a mis hijos. Intento hacer esto para protegerlos, porque esa es mi misión número uno. Pero escuchan cosas en la escuela y ven noticias que les afectan», agregó la colombiana.

La música ha sido una forma de sanar de esta desilusión. «Escribir canciones es como ir al psiquiatra, solo que es más barato. Es una de las pocas herramientas que tengo para sobrevivir en estas situaciones. Mi trabajo me permite recomponerme, me hace dar cuenta de quién soy y de cuál es mi misión», afirmó. Por lo tanto, la canción ha ayudado a la artista «en las horas más difíciles y oscuras».

Reacción del jugador -piqu la batalla legal

Las declaraciones del astro colombiano cayeron como bomba entre las personas cercanas al jugador, quien ya vive un nuevo romance con una estudiante .

Según el diario español ABC, Piqué habría reaccionado sorprendido y decepcionado por las declaraciones de Shakira. Allegados al deportista consideran que este tipo de repercusión no ayuda a la negociación entre ambos, quienes aún luchan por llegar a un acuerdo sobre la propiedad y custodia de sus hijos.

También según la publicación, el entorno de Piqué no entendió la intención de Shakira y argumenta que este tipo de declaraciones no contribuyen a lo que llamaron «un pacto de no agresión» para garantizar el bienestar de los hijos de la pareja , Milán, 9, y Sasha, 7.

