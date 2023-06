By

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Sexo en el embarazo: No oigo hablar de sexo cuando el tema es el embarazo. Algunos lo afrontan con normalidad, otros con miedo, otros todavía, tal vez, con repulsión. Pero lo cierto es que todavía son muchas las parejas que, a lo largo de nueve meses, evitan tener relaciones sexuales.

Sexo en el embarazo

Sin embargo, contrariamente a lo que se pueda pensar, las relaciones sexuales durante el embarazo están permitidas e incluso aconsejadas por algunos médicos, pues además de promover la intimidad de la pareja, pueden ayudar a tener un parto menos difícil y ser beneficiosas para la recuperación posparto.- parto.

Sexo en el embarazo: ¿puede o no? Respuestas de expertos

“Todavía hay algunas creencias de que el bebé está viendo y sintiendo todo lo que sucede cuando la pareja tiene sexo, casi como si fuera un espectador. Esto desencadena cierta culpa en los padres”. Sin embargo, «no hay razón para que las parejas no tengan relaciones sexuales , siempre que sea placentero y cómodo para ambos», argumenta la psicóloga Cármen da Silva, profesional de Conversas com Barriguinhas (una iniciativa que reúne a todos los especialistas en salud materna). salud y partería en sesiones gratuitas online y presenciales).

¿Sigue siendo el sexo durante el embarazo un tema tabú para las parejas?

Sí. Pero, afortunadamente, los medios de comunicación y los cursos de preparación al parto empiezan a abordar estos temas con más frecuencia y sin inhibiciones, lo que ayuda a aclarar algunos prejuicios y mitos.

¿Qué es lo que más cuestionan las mujeres y los hombres?

Una de las preocupaciones más planteadas por las mujeres en la clínica es la falta de libido [deseo sexual]. Hay una demanda de validación de la ausencia de deseo sexual. Muchas veces la mujer incluso necesita ayuda para comunicarse con su pareja. Sabemos que el primer trimestre puede estar marcado por náuseas y somnolencia, lo que hace que las mujeres estén mucho menos disponibles.

En el segundo trimestre la barrera de molestias no es tan pronunciada, por lo que es un período descrito como más tranquilo y con cierta normalidad, pero en el tercer trimestre vuelve a disminuir la libido, debido a las molestias físicas de la mujer, y también a la ansiedad con el parto y el puerperio. Es fundamental entender y respetar el ritmo y los límites de la mujer. Los hombres tienden a preocuparse por la seguridad del bebé y de la mujer durante las relaciones sexuales con penetración.

¿Es seguro tener relaciones sexuales durante el embarazo?

Las relaciones sexuales durante el embarazo son seguras a menos que los profesionales de la salud indiquen lo contrario. Si no, no hay razón para que las parejas no tengan relaciones sexuales, siempre que sea placentero y cómodo para ambos.

¿y tiene beneficios?

Desde un punto de vista psicológico, la práctica sexual entre parejas puede ser muy beneficiosa para la cohesión de pareja y la satisfacción conyugal. Resulta ser un ejercicio interesante para las parejas, porque hace que la pareja sea más sensible a las necesidades y preferencias del otro, aunque eso signifique que una de las partes de la pareja no tenga tanta libido como la otra.

¿Existe la posibilidad de lastimar al bebé? ¿El bebé siente o se lastima durante la penetración?

El bebé está muy bien protegido, con una serie de ‘barreras’ entre el canal del parto y el útero. Si las relaciones son placenteras, el bebé también sentirá ese bienestar y eso está bien.

¿Cómo combatir los miedos relacionados con la continuación de las relaciones sexuales?

Creo que la información es poder, por lo que lo ideal es que las parejas intenten aclarar todas sus dudas con los profesionales sanitarios que les acompañan. Sé que hay parejas a las que les da vergüenza hablar de este tema y en otros casos son incluso los profesionales de la salud los que evitan ahondar en el tema. Pero cada pareja, cada cuerpo y cada embarazo son muy diferentes y con dinámicas muy diferentes y todo eso hay que considerarlo en esta ecuación. Además, la comunicación entre la pareja es fundamental.

Durante el período de gestación, la mujer y su familia pasan por transformaciones físicas, psíquicas y sociales, que en ocasiones exigen una capacidad de adaptación. Hablar de estos cambios, preferencias o dificultades puede ayudar a la pareja a buscar otras soluciones creativas para mantener la actividad sexual, si es lo que desean.

¿Cuáles son las mejores posiciones?

La variación de posiciones sexuales ayuda a la pareja no sólo a lidiar con el aumento del perímetro abdominal de la mujer, sino también a obtener el máximo placer sexual en la relación. No existen fórmulas mágicas, ni que funcionen por igual para todas las parejas, pero está relativamente consensuado que las posiciones sexuales que ‘facilitan’ son aquellas que no avergüenzan la barriga de la madre y que permiten a la mujer un mayor control:

la de la mujer por arriba, lado a lado, penetración por detrás, hombre arriba con los brazos extendidos, o hombre arriba con almohada colocada debajo de la pelvis femenina.

Pero no solo de la penetración vive el sexo. La sexualidad es mucho más que sexo. Si tiene sentido para la pareja, existen otras opciones como la masturbación mutua o individual, caricias, masajes u otras modalidades que se pueden explorar.

¿Puede el orgasmo estimular el trabajo de parto?

Sí. Durante el orgasmo se produce la liberación de oxitocina, que es una hormona fundamental para el parto y la lactancia. Por cierto, los profesionales de la salud recomiendan (en un embarazo sin incidentes) la actividad sexual especialmente al final del embarazo, alrededor de las 40 semanas, como una forma natural de estimular el parto.

¿Qué mitos persisten sobre el sexo durante el embarazo y qué es importante desmitificar?

Todavía hay algunas creencias de que el bebé está viendo y sintiendo todo lo que sucede cuando la pareja tiene sexo, casi como si fuera un espectador. Esto desencadena cierta culpa en los padres, lo que hace que quizás no tengan relaciones con la frecuencia que les gustaría o con la desinhibición con la que suelen relacionarse. Pero no temas nada: el bebé, como mucho, siente la calma provocada por las contracciones uterinas durante el orgasmo.

Otro aspecto que tiene peso, y particularmente en las mujeres, está relacionado con la imagen corporal. El cuerpo se transforma. En el tercer trimestre vemos un gran volumen abdominal que puede no ser fácil de manejar para la mujer y lo que piensa y siente sobre sí misma. Una buena comunicación con los socios y, eventualmente, el apoyo psicológico pueden desbloquear estas dificultades y brindar una mejor experiencia para la pareja y para cada uno de sus elementos.

sexo en el embarazo- que siente un hombre cuando tiene relaciones con una embarazada- hasta cuando se puede tener relaciones estando embarazada-es malo tener relaciones sexuales en el embarazo-posiciones sexuales para embarazadas tercer trimestre-se puede tener relaciones estando embarazada de 1 mes-sexo en el embarazo -sexo en el embarazo-sexo en el embarazo- sexo en el embarazo-sexo en el embarazo