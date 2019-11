El servicio de juegos de Google, Stadia, fue lanzado este martes 19, pero parece que la tecnología de Mountain View no llegó al mercado de videojuegos como esperaba.

Según el periodista de Kotaku, Jason Schreier, basado en fuentes internas, Google Stadia es un “fracaso monumental”, señalando que las pre-compras de Founder’s Edition estaban por debajo de las expectativas. Schreier señala que el modelo de negocio de Stadia – que sigue ofreciendo juegos para comprar con el precio tradicional en lugar de presentar algunos títulos gratuitos – tampoco ha ayudado a la receptividad de los jugadores.

“No creo que Google renuncie rápidamente a Stadia – están creando varios estudios de videojuegos a medida que hablamos – pero fueron tontos al pensar en que podían vender juegos a ese precio”, anticipó Schreier a través de su página de Twitter.

I don’t think Google is going to give up on Stadia that quickly — they’re building multiple game studios as we speak — but it was always asinine to think they could sell games at full price on this thing. Need to pivot, even if it means losing some of the biggest AAA games

— Jason Schreier (@jasonschreier) November 19, 2019