Serie de Netflix provoca invasión de turistas en pueblo suizo con 400 personas

A pesar de las críticas que se han dejado en todo el mundo por el fin de las cuentas compartidas por usuarios que no viven en la misma casa, las nuevas políticas de la empresa parecen haber tenido el efecto contrario en Estados Unidos.

De acuerdo con el mismo análisis, también hubo un aumento de 100 mil suscriptores los días 26 y 27, que según los especialistas es más de lo registrado cuando se produjeron los bloqueos relacionados con la pandemia del Covid-19, en marzo y abril. 2020.

Average daily Sign-ups to Netflix reached 73k during that period, a +102% increase from the prior 60-day average. These exceed the spikes in Sign-ups Antenna observed during the initial U.S. Covid-19 lockdowns in March and April 2020. https://t.co/2CNU67kQST

— Antenna (@AntennaData) June 9, 2023