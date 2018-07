@Cristiano, tus goles, tus números y todo lo que hemos ganado juntos hablan por sí solos. Te has merecido un lugar destacado en la historia del @RealMadrid. Los madridistas te recordaremos siempre. Ha sido un placer jugar a tu lado bicho. ¡¡Fuerte abrazo y suerte…!! 🍀👍🏻 Cristiano, your goals, your numbers and everything we've won together speak for themselves. You've earned a special place in the history of #RealMadrid. As Madridistas we'll remember you always. It's been a pleasure to play alongside you, bicho. Big hug and good luck…! 🍀👍🏻

