Sepa todas las ventajas de la licencia de conducir electrónica

Es importante precisar que no se puede tener la versión física y electrónica al mismo tiempo, por lo tanto, al cambiar hacia el brevete virtual, el físico perderá su vigencia.

No más multas por olvidar el brevete. El MTC ha establecido que a los conductores que cuentan con la licencia de conducir electrónica no se les aplica la falta G58, con la que se sanciona al usuario que no presente su brevete ante el policía que lo interviene. Ello se debe a que el agente o fiscalizador puede corroborar a través del Portal Único del Conductor (https://puc.mtc.gob.pe/) si el conductor posee un brevete digital vigente con solo ingresar el número del DNI.