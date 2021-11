SENDERO LUMINOSO llegó al PODER con FILIBUSTEROS

Sendero llegó al Poder: «Presidente Pedro Castillo, apaña al ministro de Defensa Walther Ayala y «con roche deja mal parada» a la premier Mirtha Vázquez, que no lo acompañó a Ayacucho, donde defendió e hizo alarde de su gestión en sus 100 primeros días como presidente de Perú, un mandato, que aunque corto, ha estado rodeado de múltiples presiones políticas y controversias». «sombrero luminoso» está en otra.

A este tigre un periodista curtido, le parece graves los escándalos que sacuden Palacio de Gobierno, los cambios en algunas reglas de juego o “metidas de pata” de “sombrero luminoso” ayudan a colocar filtros para desnudar a piratas, filibusteros y guaripoleras que suelen merodear el poder y tocar la puerta del chotano Bruno Pacheco – profesor de matemática y diseño sin ninguna experiencia en gestión pública – nuevo aprendiz de Vladimiro Montesinos.

No cabe ninguna duda, que ahí, se “cocinó” el voto de confianza y fortalecimiento de la premier Mirtha Vázquez ,tal vez con una presión al “cabezón” Acuña y las “odaliscas de Acción Popular”, vieron que se puede manejar legislativamente y con todos los cálculos a su favor dieron el gran salto: UN GOLPE A LA INSTITUCIONALIDAD MILITAR DE NUESTRAS FF.AA.

No hay que ser ciego ni estúpido como para no darse cuenta que las denuncias formuladas por el destituido ex comandante general del Ejercito José Vizcarra, en RPP, El Comercio y El Congreso, que duró solo tres meses en el cargo y responsabiliza de su abrupta salida al propio presidente de la República, Pedro Castillo y a sus ‘operadores’, el ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario presidencial Bruno Pacheco.

¿Qué su salida se debió a que no accedió a promover a generales a dos “candidatos apadrinados” por el presidente Pedro Castillo, porque no reunían los requisitos para obtener los ascensos. Al excomandante general del Ejército, le resultaron ofensivas las propuestas de Ayala, pero sobre todo de Pacheco -quien decía ser la voz del presidente-, para que “les dé una manito” a los “recomendados” de “sombrero luminoso”?

“Otra humillación a nuestras FF.AA. después del mandil rosado. ¿Será que ahora mandaran al carajo el “quepí” por el “sombrero chotano”?

Claro que para algunos adulones todo es una confabulación de la prensa que durante 100 días no lo han dejado gobernar y le han dado con palo, porque es un pobre campesino que ha llegado al poder con el voto de las zonas rurales. Otros “cojinovas” andan diciendo, que los medios de comunicación manipulan mañosamente a la opinión pública y los conducen como borregos hacia los destinos que la derecha y el fujimorismo desea.

Esto es la peor mentira. Nunca como hoy el poder de la información se ha alejado de los medios tradicionales (radio, televisión y prensa escrita) y golpea desde las redes sociales y el internet desordenado. Hoy la información –la verdad, mejor precisada- puede colocar un presidente -y vacarlo también-, pero no un medio en particular. Eso es falso y lo repiten para desacreditar a los medios, porque no les son favorables, es en realidad una manera de autoengaño para consolarse y calmar cólicos hepáticos.

“Hermano presidente, su secretario general, Bruno Pacheco, debe renunciar inmediatamente… Además, debería evaluar a todo su entorno urgente”. Puka Bellido.

¿Le pica el ojo y le hinca el hígado al escuchar voces de vacancia y ha los caviares se les puede escapar la mamadera? Si.La intromisión en los ascensos de las FF.AA. podrían tener consecuencias políticas para el presidente Pedro Castillo? Y llegaría al confirmarse la acusación. ¿QUIERE DISTRAER A LA POBLACIÓN, TAPAR EL SOL CON UN DEDO CON EL DISPARATE QUE EL AVIÓN PRESIDENCIAL SERÁ PUESTO EN VENTA Y QUE EL DINERO RECAUDADO SERÁ DESTINADO A LOS SECTORES SALUD Y EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PAÍS?

No mientas, el Boeing 737-528 está bajo el control de las FAP y se le denomina “avión presidencial” por su modelo de aeronave y porque está a disposición de ser usado para trasladar al presidente de la República, a diferencia de otros aviones de carga. Durante la pandemia de covid-19 también ha sido usado para el traslado de personal médico, material sanitario, ayuda humanitaria en casos de emergencia.

«A mí nadie me pone la agenda, yo no tengo jefe, mi único jefe es el pueblo»

¿Distraer con el incremento del sueldo básico para los trabajadores formales que recibirán 70 soles (unos 17,50 dólares) más cada mes en su remuneración bruta? ¿Bajar las protestas después de que la inflación en lo que va de 2021 está por encima de 5%, la más alta de los últimos 12 años en Perú? Ya pues, no hay que ocultar nada, hay que decirlo y sin temor, si el periodismo como profesión tiene una página negra que se arrastra desde los «diarios chicha” del fujimorismo, y no se limpió esa imagen.

Hoy con la corrupción de “Odebrecht”, las mermeladas del “lagarto” Vizcarra, la nuez de los propietarios de los medios, esta se ha hecho, una herramienta para desacreditar el prestigio de los periodistas? Porque la credibilidad y la reputación de los periodistas y de un medio es el último recurso de quien debe ayudarse a decidir con las informaciones y la opinión de terceros. No queda otra, no se puede seguir engañando, aparentar lo que no son.

¿Alguien le puede decir al presidente que no se haga bolas, no busque más prontuariados, mejor que vaya a Lurigancho o Sarita Colonia y los tiene a montones?