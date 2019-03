Doce senadores del Partido Republicano se han unido a los adversarios demócratas para aprobar una resolución que deroga la declaración de emergencia de Trump para la frontera con México. El Presidente ya ha anunciado que va a eludir la medida con un veto.

El Presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves que va a vetar una resolución del Congreso que se deroga la declaración de emergencia en la frontera entre Estados Unidos y México proclamada por el jefe de Estado — que, a su vez, por el Congreso y la garantía de la disponibilidad de fondos para la construcción del muro, principal promesa de campaña del republicano.

Este jueves, doce senadores republicanos se unieron a los demócratas y reunieron 59 votos para aprobar en el Senado la resolución procedente de la Cámara de Representantes, en un raro momento de rebeldía contra Trump. Entre los rebeldes estaban Mitt Romney, Marco Rubio, Susan Collins, Lisa Murkowski y Rand Paul, que entienden que la declaración de emergencia representa un abuso de los poderes presidenciales.

Justo después de la decisión del Senado, el Presidente escribió un tuit con la palabra ” VETO!”. Más tarde, agregó También en Twitter que “espera ansiosamente” vetar “la resolución inspirada por los demócratas que abre fronteras mientras aumenta el crimen y el tráfico de drogas” en el país.

I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019