Semillas de manzana en la Primera Beta de watchOS 6.1 para Desarrolladores

Espero que ofrece la posibilidad de devolver a la gestión de aplicaciones a través del iPhone. Es genial tener una aplicación separada de la tienda, pero la pantalla más grande aún es el lugar adecuado para encontrar las aplicaciones en la mayoría de los casos.

el Soporte de la Serie 1 & 2

por Favor, no olvide que las de la serie 1&2 dueños de Apple! Esta nueva beta se muestra para la serie 1.

¿Quién es primero?

¿Qué pasa con el Meridiano de la cara del Reloj? Fue también falta en el iphone 6.1 beta de la aplicación, incluso a pesar de que fue en el propio reloj. ¿Qué diablos está pasando allí….

Nadie tiene la vida de la batería de cuestiones con watchOS 6? He instalado en mi S4 y mi vida de la batería se reduce a la mitad. Me di cuenta de que era el nuevo Ruido de la función de supervisión. Tuve una complicación de la misma en el reloj de mi cara y me volvió el Ruido de la función de apagado completamente y la vida de la batería es volver a la normalidad. Necesidad de la prueba con el Ruido de la función, pero no se muestra la complicación en la cara del reloj para ver si es la característica o fue el monitoreo constante de la complicación que fue la causa de la fuga.

Espero que ofrece la posibilidad de devolver a la gestión de aplicaciones a través del iPhone. Es genial tener una aplicación separada de la tienda, pero la pantalla más grande aún es el lugar adecuado para encontrar las aplicaciones en la mayoría de los casos. Vale la pena destacar que todavía se puede encontrar apps para el reloj en la App Store de iPhone app. Me gustaría que todavía estaban en el reloj de la aplicación, como parece, el lugar lógico para él, pero todavía se puede encontrar el reloj aplicaciones en el iPhone si es necesario.

Nadie tiene la vida de la batería de cuestiones con watchOS 6? He instalado en mi S4 y mi vida de la batería se reduce a la mitad. Me di cuenta de que era el nuevo Ruido de la función de supervisión. Tuve una complicación de la misma en el reloj de mi cara y me volvió el Ruido de la función de apagado completamente y la vida de la batería es volver a la normalidad. Necesidad de la prueba con el Ruido de la función, pero no se muestra la complicación en la cara del reloj para ver si es la característica o fue el monitoreo constante de la complicación que fue la causa de la fuga. Sí, me di cuenta de esto demasiado. Tenía curiosidad sobre el ruido, pero con el micrófono siempre, definitivamente un buen hueco en mi vida de la batería. Normalmente llego a la final de un día con el 60-70% de la gama, pero ahora estoy en cualquier lugar entre el 35-45% desde la actualización a ver OS 6.

por Favor, no olvide que las de la serie 1&2 dueños de Apple!

Usted diciendo que hay un fix en esta nueva actualización, o hay una corrección en la generación actual de watchOS 6 y si es así ¿qué es? Algunos han tenido suerte con el ciclo de energía el reloj no sólo reinicio forzado. Mantenga pulsado el botón lateral hacia abajo hasta que las indicaciones de la pantalla para deslizar para apagar. Apagar el reloj, para iniciar una copia de seguridad. También asegúrese de que el Ruido está desactivada. todavía estoy viendo más consumo de energía en mi AW4 con OS6 pero no rápido drenaje después de hacer esto.