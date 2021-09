Semanario Hildebrandt en sus trece, hace rato perdió seriedad

Hoy los lectores prefieren “informarse” en los medios digitales que más se ajustan a su opinión, porque la mayoría de medios que antes luchaban contra la corrupción como La República o el semanario Hildebrandt en sus trece están entregadas al huracán de turno y al detalle estúpido del día; han perdido su influencia por maquillajes periodísticos y por su incapacidad para evolucionar antes los escándalos; por ello están sumidos en una crisis de lectores y prestigio de la que no saldrán malparados: perdieron objetividad, credibilidad, solo se parecen a “Monos y Monadas”, para un cage de risa…

