¿Semana Santa o Semana Tranca?

¿Que celebramos? Hace muchos años que nuestros jóvenes perdieron la fe, no creen en la Semana Santa cristiana que conmemora la crucifixión y resurrección de Jesús. ¡La Semana Santa que todos conocemos de reflexión y conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús (que comienza el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Resurrección), va perdiendo fuerza con la tecnología y la modernidad y desde hace muchos años a cambiada por la Semana Tranca!

Hoy son pocos los católicos que recorren las 7 iglesias, que es una de las más comunes tradiciones que se practica durante la Semana Santa y cuya explicación se debe a los siete recorridos que hizo el Señor Jesús desde el Jueves Santo hasta el Calvario. Hoy las iglesias lucen casi vacias… no obstante todos, los locales de fastfoof, discotecas, bares, cantinas, hostales, hoteles, moteles y playas-fornican hasta el cansancio, etc. repletos de gente comiendo lo que supuestamente no se debe de comer, y disfrutando de los placeres de la carne con escenas con descaro sin medida, “chupando” sin parar para resucitar el domingo y, lo vemos en los noticiero y en los principales periódicos, se celebró la Semana Santa ¿celebrar qué?… ¿La muerte de Cristo? O ¿La pérdida de nuestra fe?

Qué lejos quedaron esos días donde las mamás se vestían de negro y asistían a las iglesias a escuchar el sermón de las tres horas… Donde existían sacerdotes que convocaban por su capacidad oratoria… Y a los niños les prohibían hasta jugar, para acompañar a Jesús en su calvario… Tampoco, tampoco, no creo que los tiempos estén para tanto… Pero si creo que dada las circunstancias de asaltos, violencia y terror, que nos ha tocado vivir, un poco más de reflexión y pensar más en los otros, en aquellos que no tienen nada, ni siquiera en llevar un mendrugo a la boca.

Ahhhhh, tampoco me la quiero dar de gazmoño, cándido o puro-menos como los “moraditos” que cargan el Señor de los Milagros”-después toman hasta ponerse morado. No. Yo como cualquier otros hombre mortal también tengo mis cositas, pero no tanto.