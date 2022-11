By

Selena Gómez llora por síntomas de Lupus: Una realidad que se retrató en ‘My Mind & Me’ de Apple TV+.

Selena Gómez se echó a llorar por el empeoramiento de los síntomas de la enfermedad autoinmune que le diagnosticaron en 2015, el lupus.

La artista de 30 años dejó que el mundo viera su batalla a través del documental de Apple TV+ ‘My Mind & Me’. En el mismo, retrata lo difícil que ha sido esta lucha, habiendo estado con dolores muy fuertes “en todas las partes del cuerpo”.

“No sentía esto desde que era más joven. Ahora solo me duele. En la mañana, cuando me despierto, empiezo a llorar de inmediato porque me duele, todo”, dijo el artista.

«Creo que mi pasado, mis errores, me llevaron a la depresión«, dijo.

Sin embargo, como informa la prensa internacional, un médico le reveló a Selena que el dolor que sentía era el resultado de una superposición entre la enfermedad lupus y la miositis, lo que provocó el debilitamiento de los músculos, informa el Daily Mail.

Luego acaba recibiendo tratamiento, que la cantante reconoce que la hace «sentirse mejor», pero no deja de destacar que es un proceso «difícil».

Recordemos que fue en 2015 que Selena Gomes reveló que le habían diagnosticado lupus. En 2017 terminó con un trasplante de riñón, con la ayuda de su amiga Francia Raisa, quien fue la donante.