No faltan mitos sobre la alimentación y algunos de ellos han pasado de generación en generación hasta hoy. La nutricionista del PronoKal Group, Graciela Moreira, descubre algunos de ellos.

Comer fruta después de comer, engordar.

No. El valor calórico de un alimento depende de su concentración de nutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas), por lo que es indiferente el momento en que se consume. Sin embargo, debemos tener algunas consideraciones.:

-En una dieta sana y equilibrada, se recomiendan tres piezas de fruta al día, aunque a pesar de ser un alimento muy rico en vitaminas, minerales y fibra, tiene también azúcares simples de absorción rápida y, si se consume en exceso, aumenta las calorías de la dieta.

– ¿Cómo lo aconsejable son las tres piezas al día, en tres momentos ideales para consumirlas: desayuno, media mañana, nuestro metabolismo está más activo y que necesita de más energía, y como aperitivo, el almuerzo, ya que, por su cantidad de fibra, que tiene un efecto saciante, por lo que en muchas ocasiones no se puede comer para el desayuno, almuerzo y cena, ya que estas incluido los vehículos que tienen un efecto similar.

– A partir de la tarde el metabolismo se hace más lento, así que muchos creen que cenar fruta adelgazará, pero es lo contrario, porque al consumir mucha fruta no tenemos tiempo para quemar las calorías ingeridas.

– En cualquier caso, son una alternativa más nutritiva y baja en calorías que cualquier postre rico en azúcares o grasas.

Beber zumo de naranja recién exprimido para no perder las vitaminas.

No. Para reducir considerablemente la vitamina C hay que calentar el jugo a 120ºC, lo que normalmente no se hace porque es bueno o natural o frío. Otro factor importante es la oxidación (dejar expuesto al O-₂), pero ya se ha demostrado que la vitamina se conserva perfectamente hasta 12 horas, por lo que no es urgente consumirla tan pronto como se haya expresado.

El chocolate negro no engorda. Comer mucho chocolate hace que aparezcan granos.

No. Ningún alimento solo es la causa del aumento de peso, sino el exceso de calorías consumidas en relación con lo que se ha gastado. Si consumimos más de lo que necesitamos, el exceso se almacena en forma de grasa y esta acumulación tiene como consecuencia el sobrepeso y más adelante la obesidad. El chocolate es un alimento de alta densidad calórica debido a su alto contenido de azúcar y grasa, por lo que es importante tener en cuenta:

– Que el chocolate negro con un alto porcentaje de cacao, a pesar de tener menos calorías que el chocolate con leche (la diferencia es mínima), al ser más amargo, nos da una mayor sensación de saciedad y se controla mejor la cantidad consumida, además de que al consumir más cacao estamos consumiendo más antioxidantes.

– No hay estudios científicos que demuestren que el chocolate es la causa del acné, la aparición de granos puede estar asociada a cambios hormonales o genéticos. Se recomienda una dieta baja en grasas saturadas y el chocolate sería otro alimento en una lista de alimentos que deben controlarse.

Mezclar hidratos de carbono y proteínas engorda.

No. Como se ha dicho anteriormente, el aumento de peso se debe al consumo excesivo de calorías y no a la mezcla de nutrientes como los hidratos de carbono y proteínas. Además, casi todos los alimentos que comemos son una mezcla de nutrientes. Por ejemplo, las verduras, un alimento tan recomendado, tienen una elevada proporción de proteínas e hidratos de carbono de absorción lenta. La llamada dieta disociada es lo que pone a la moda este concepto sin ninguna validación científica.

Los productos completos no engordan.

No. Los productos integrales suelen tener las mismas calorías o incluso, en algunos casos, un poco más que los no integrales. Por ejemplo: en el caso del pan, la ventaja es tener más fibra satisface, mejora el tránsito intestinal y proporciona más nutrientes. Engordar o no dependerá de la cantidad que consumamos.

Los productos light adelgazan.

No. La terminología light no significa “sin”. Está relacionado con el hecho de que la industria ha reducido un porcentaje de calorías, pero no significa que sea completamente sin azúcar o sin grasa. Por lo tanto, su utilización no es libre y a menudo conduce al error de que se pueden consumir las cantidades que se quieran.

Conclusión: los alimentos no engordan ni adelgazan, es nuestra alimentación y nuestra actividad física la que, día a día, es responsable del exceso o no de peso.