Porque no es sólo en verano cuando las temperaturas suben, el sitio web SecondLove.pt demuestra cómo identificar los deseos más íntimos y darles voz sin restricciones puede dar otra vida al día de San Valentín.

Según una encuesta realizada por el sitio de citas, El Día de San Valentín es una fecha propensa no sólo al romance, sino también a las fantasías. En pareja o de forma individual, encuentre las 6 sugerencias del SecondLove.pt para calentar este día.

Encontrar al compañero de aventuras perfecto

Este es un paso decisivo para que el mercurio suba algunos grados. La inscripción en sitios de citas como el SecondLove.pt puede facilitarlo, ya que la igualdad de circunstancias es un hecho.

Al principio, los participantes también estarán buscando novedades y abiertos a nuevas experiencias, es decir, la excusa perfecta para sacar las fantasías sexuales del armario.Una mirada más atenta a los comportamientos sexuales revela que la entrada de un nuevo compañero en la vida se traduce normalmente en una actitud más desinhibida, en una actitud menos tímida en la cama, en resultados más satisfactorios y en un inexplicable – o no tan inexplicable – mayor voluntad de expresar y poner en práctica sus deseos más secretos.

Role-play-Vestir un personaje

No hace falta ser fan de los cómics para entender el potencial de una buena máscara. En el universo sexual se llama role-play a todo tipo de disfraz que lleve a crear un personaje o historia estimulante para los involucrados. Es la forma que los adultos encuentran para “jugar” a los médicos o a otras profesiones, donde la relación alumno-profesor también es un clásico.

Juguetes sexuales

Al igual que el Consejo descrito anteriormente, un amante o un segundo amor es suficiente para hacer desaparecer las restricciones y los tabúes asociados al uso de juguetes sexuales. Estos pequeños detalles pueden ser el ingrediente que falta para mejorar una relación.

Aventurate a tres

Una fantasía tradicionalmente asociada a los hombres, pero que cada vez más mujeres también confiesan sentirse atraídas. Esta pista ya requiere un cierto grado de desinhibición, por lo que muchos usuarios de SecondLove admiten que es más fácil con extraños, ya que están libres de vergüenza o opresión.

Sexo alternativo

Esta pista permite personalizar quirúrgicamente la temperatura de la habitación, eligiendo, entre una amplia gama de posibilidades, algunas actividades consideradas como alternativas. Hablamos del universo kink que abarca casi todas las preferencias sexuales en el contexto claro de sexo adulto y consensuado.

La curiosidad por nuevas posiciones sexuales, swing o prácticas BDSM (Bondage, dominación, sumisión, Sadismo y Masoquismo), que encajan en muchos fetiches y que pueden ser entendidos como sexo excéntrico o fuera de la caja, introducen el factor prohibido y aumentan la excitación.Cuando se practican con seguridad, entre amantes fiables, en quienes se deposita plena confianza, y utilizando códigos de seguridad, son liberadoras, liberadoras de tensiones y estrés y potencian la autoestima.

Libérate de corsés poco a poco

Conocer los límites y comunicarlos es el punto de partida. Experimentar la experiencia, el coraje acabará yendo un poco más allá. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el sexo no es el mismo para todos, no siempre se vive de la misma manera por la misma persona. Mantener la mente abierta es la mejor estrategia para explorar el propio cuerpo y el del compañero. Ser franco sobre lo que te gusta o no, y no juzgar ni criticar lo que da placer al compañero es la clave para librarse de muchos corsés.