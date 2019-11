Si pasa por estas situaciones embarazosas, tómese su tiempo, créame, no es el PRIMERO en experimentar.

Durante el sexo es mucho más difícil controlar los impulsos y las reacciones de tu cuerpo. Pero hay pequeños “accidentes” o situaciones que pueden causar cierta vergüenza. Si pasa, no te estreses, porque probablemente es algo que ya ha ocurrido con la mayoría de los individuos.

La revista Self ha publicado algunos “accidentes” que pueden ocurrirle a la mujer durante el acto sexual. A saber:

1. Reír durante conversaciones picantes. Muchas mujeres consideran que las conversaciones “picantes” son muy sexys, hasta que llega el momento de que las hagan ellas mismas. En esos momentos es muy fácil hacer reír a alguien, ya sea por la vergüenza o incluso por el “ridículo” de la situación. No vale la pena: entra en el espíritu y disfrútalo. Es normal sentirse un poco incómodo, pero considere esta experiencia como un nuevo desafío.

2. La menstruación comienza durante el sexo. Aunque la mujer suele saber cuándo comenzará la menstruación, es bastante común que durante el sexo pueda perder sangre y darse cuenta de que la menstruación está llegando un poco antes.

3. Tu compañero no está lo suficientemente excitado. Si su compañero es un hombre y no puede mantener la erección, no crea que tiene algo que ver con usted. La terapeuta sexual Kristie Overstreet explica que “puede haber muchos factores que lo lleven a eso, desde el consumo de alcohol, drogas, medicación, estrés, sobrepeso, pornografía en exceso, falta de salud, mala dieta o edad. Esto no tiene nada que ver con la atracción que sienten por su pareja”.

4. Tiene reflejos de vómito cuando hace sexo oral. Tener lágrimas en los ojos, ahogarse o vomitar también es común durante el sexo oral, y es la forma normal de reaccionar. Son sólo reflejos.

5. No tiene un orgasmo. Muchas mujeres no tienen o no pueden alcanzar el clímax durante la penetración vaginal convencional. Normalmente se necesita estimulación extra, así que es natural no tener un orgasmo en ciertas situaciones.

6. Puños vaginales. Aunque el sonido es similar al de un “pum”, en este caso no son exactamente gases, sino aire que entra en la vagina durante la penetración. Es completamente normal y no debería avergonzarse de ello.