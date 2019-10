SeeColors: una aplicación para aquellos que sufren de ceguera de color

se Puede ver cualquier tipo de letra en la imagen de arriba? No? Por lo tanto, es posible que usted tenga algún tipo de daltonismo. El Color de la ceguera o deficiencia de visión de color (CDV) afecta aproximadamente a 1 de cada 12 hombres y 1 de cada 200 mujeres. El problema es que, a pesar de que casi 300 millones de personas sufren de esta deficiencia, muchas personas no son conscientes de su condición. Y si lo hacen, no se dan cuenta de que están perdiendo todo el espectro de colores.

Samsung Electronics se ha unido a un grupo de científicos de la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest a inventar una manera en la que las personas ven el mundo con colores optimizados. La nueva prueba es el centro de una innovadora aplicación que se llama SeeColors, disponible en todo el mundo en el Samsung QLED por primera vez.

los desafíos de La vida con la ceguera de color

Mark Green, que sufre de CDV, tiene una actitud positiva acerca de su condición, sin embargo, que explica algunos de los retos en la vida cotidiana, “mis amigos me preguntan cómo sé que la hierba es verde? ¿Cómo sé que no es? Puedo distinguir los colores cuando están solos. Pero cuando se combinan Y confunden”. Mark es un gerente de ventas, y creo que el campo de visión no representa un problema importante en el trabajo, excepto en los gráficos: “alguien puede apuntar a una zona verde en un gráfico circular, pero para mí todos ellos son de color marrón”.

El tv QLED ofreciendo los colores puros y realista, por lo que este es el momento perfecto para aquellos que sufren de ECV tienen acceso a la solución SeeColor. Estos dispositivos tienen puntos cuánticos para construir el brillo, mejorar el contraste y abrir una gran paleta de colores que se alcanza el 100% del volumen de color. De esta manera, más personas puedan disfrutar de una mejor experiencia de visualización con colores más optimizado en el tv QLED y que incluye a los que tienen algunas formas de deficiencia de visión de color.

Una mejor experiencia de visualización

la Marca, un participante en una prueba reciente de la aplicación SeeColors en Nueva York, fue impresionado por la producción de color de la QLED TV cuando utilice la aplicación: “Es realmente espectacular. La vista con SeeColors fue mucho más intensa y diversa… Un paraíso de colores, en comparación con el opaco de la pantalla”.

Samsung Electronics creado la aplicación SeeColors como parte de su compromiso para enriquecer la vida de las personas a través de la tecnología. La aplicación le ayuda a las personas con ceguera a los colores para disfrutar de los colores, y optimizado para hacer que la visualización de las experiencias más intensas y la participación.

según el profesor Klara Wenzel, director del departamento de Mecatrónica, la Óptica y la tecnología de la información de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest, algunas personas con deficiencia de visión de color sufren de un complejo de inferioridad por el simple hecho de ser “diferentes”.

Ofrecer a más personas la oportunidad de disfrutar de más colores

en la retina del ojo humano contiene aproximadamente 6.8 millones de receptores sensibles a color, por lo que es complejo para crear un test para medir todos ellos. El profesor Wenzel y su equipo ha diseñado una prueba digital que utiliza el concepto de filtros de color. A través de modelos matemáticos y de años de experimentos, han producido la prueba Colorlite o C-Test.

El experto Wenzel y su equipo fue más allá. Adaptado para el C-Test, para ser utilizado como una aplicación en cualquier smartphone Samsung Galaxy llamada SeeColors.

*Esta aplicación no está destinado a diagnosticar la enfermedad o a los de otras condiciones o para curar, mitigar, tratar o prevenir enfermedades o problemas médicos. Cualquier información que usted encuentra, compra o a la que tenga acceso a través de esta aplicación está disponible para su conveniencia y no debe ser considerado como consejo médico.

**también puede descargar la aplicación desde la tienda de Google Play y Galaxy App Store para los dispositivos Galaxy. La aplicación en un dispositivo móvil sólo proporciona el diagnóstico de los niveles de la ECV.