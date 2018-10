Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el sedentarismo señaló que el 25% de la población mundial sigue sin practicar la cantidad adecuada de actividades físicas de acuerdo con los estándares establecidos por la propia OMS. Hecho que se refleja en el gasto de US$ 67,5 millones ($ 220 millones) al año en salud a nivel mundial.

En Brasil, señaló que la posibilidad de que surjan enfermedades derivadas del sedentarismo es mayor entre las mujeres, ya que de los 47% de los brasileños que no se mueven de forma adecuada, 53,3% son mujeres. Entre los hombres que no se ejercitan este número cae a 40,4%. Juntos, generan costos de US$ 3,62 millones (alrededor de us$ 12,4 millones) por año.

Según el neumólogo Andrea Sette, más que la economía, la inactividad física puede significar 1,4 millones de personas en el mundo se encamine hacia el grupo de alto riesgo de desarrollo de las enfermedades que más matan y debilitan, por ejemplo, los problemas cardiovasculares, demencias, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

De acuerdo con las disposiciones de la OMS, para adultos entre 18 y 64 años, 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos de vigorosa por semana, es suficiente para generar beneficios al organismo. Sin embargo, Dra. Andrea no ve ningún problema en aumentar el tiempo de entrenamiento semanal desde que el practicante tenga conciencia de sus límites.

La doctora afirma que la acción, sumada a una alimentación saludable y reglada, sólo potenciará las ventajas que los ejercicios que traen, como regular las funciones cardiorespiratorias y metabólicas, además de fortalecer los huesos y músculos, aumentando, así, la resistencia corporal de los niños, jóvenes y adultos.

Publicada en la revista científica The Lancet, el levantamiento tuvo como base de datos económicos y poblacionales proporcionados por los ministerios de salud y de los órganos competentes del segmento de 168 países. Con todo, el equipo analizó 358 encuestas realizadas con 1,9 millones de adultos, mayores de 18 años, que informaron de su rutina de actividades diarias, ya sea en casa, en el trabajo, en el tiempo de ocio o de desplazamiento.