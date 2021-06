“La renuncia o declinación del Dr. Luis Arce, representante del Ministerio Publico, la única voz discrepante en el Pleno del JNE ensombrece el panorama electoral, crea más dudas sin que nadie se atreva a defender el voto de la mitad de los peruanos”.

Una valiente renuncia que desnuda al impresentable Jurado Nacional Electoral, el representante del Ministerio Publico, Dr. Luis Arce y lo dejó sin quorum, indicando que busca evitar que se utilicen sus votos para convalidar “falsas deliberaciones constitucionales”, dentro de dicho organismo electoral. Mejor dicho hay un “gato encerrado” y el Perú debe conocer todo la verdad.

La postura del Dr. Luis Arce Córdova, pasará a la historia al destapar la olla del JNE y presentar su declinación al puesto que ejerce como integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, al no prestarse al juego a la dictadura de Salas Arenas. Y la hizo muy simple sin tanta alharaca, mediante una carta enviada al presidente del JNE, el fiscal supremo indicó que su decisión busca evitar que la representación que ejerce y sus votos “sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales”, en dicho organismo electoral.

En cristiano – por decir lo menos- considera que el Pleno del JNE ha mostrado una “clara parcialización”, respecto del proceso electoral en curso. Precisó que hay denuncias contra el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, que evidencian “cuestionables intenciones” sobre los resultados electorales.

“Además, el Perú debe conocer que no es casualidad que actualmente ejerzan funciones una Fiscal de la Nación, un Presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), una Presidenta del Poder Judicial (PJ) y siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) designados durante el Gobierno del vacado ex Presidente de la Republica Martin Vizcarra Cornejo y que precisamente en el ejercicio funcional de sus altas responsabilidades se haya provocado la situación política en la que nos encontramos”

“Tampoco es fortuito que la Fiscal de la Nación omita sus funciones de persecutora de los delitos electorales que públicamente se vienen denunciando en el presente proceso electoral y que, a pesar de ello, el jefe de la ONPE afirme que el proceso electoral se ha realizado limpia y transparentemente. No es una circunstancia del azar que tengamos a una Presidenta del PJ que persista en mantener en el cargo al señor Jorge Salas Arenas, Presidente del JNE, pese a los serios cuestionamientos que pesan sobre él. Por último, tampoco es una circunstancia no provocada que tengamos una JNJ que no realiza ninguna investigación por los presuntos actos funcionales irregulares que se denuncian contra el Presidente de la JNE. A toda esta coyuntura política se han sumado personalidades políticas y académicas, un sector de la prensa y ONGS con cierta tendencia política conocida que respaldan las actuaciones de estos funcionarios. Todo parecería estar orquestado, planificado y programado desde mucho tiempo atrás”.

Ahora que dirá el presidente Francisco Sagasti al quedarse sin piso? No se quede callado, salga y diga algo porque el pueblo necesita saber la verdad y lo dicho el Dr. Luis Arce, sobre el Jurado Nacional Electoral, investido por la “Junta Nacional de Justicia” inventada por el “lagarto” Vizcarra para producir un Estado a su imagen y semejanza, es recontra grave. Vale decir, un aparato politizado, ideologizado, desfachatado, inconfiable, desde el origen de sus miembros, digitados por una Junta fruto de un golpe de Estado, hasta el mismo hecho de haber llevado a cabo las elecciones estando incompleta su conformación. Porque de cinco miembros –como manda su ley orgánica- sólo opera con cuatro. Lo hemos dicho muchas de veces.

Donde se pone el dedo en el JNE, ONPE y Reniec, salta la pus, la sola existencia de esta organización criminal invalida todo el proceso. Porque incumple lo que dicta la norma; y, consecuentemente, vicia “per se” sus resoluciones. Es evidente que estamos en medio de la más grande estafa electoral que de la historia contemporánea. Y si bien el responsable de organizar los comicios es el Jurado Nacional de Elecciones JNE, en el trámite han intervenido igualmente ONPE y Reniec. Hablamos entonces de una trilogía que ha destruido la confianza nacional fraguando un proceso signado por la trampa organizada.

La cocinada trampa en el proceso electoral, esta al descubierto, a diario la gente presenta pruebas que revelarían falsificaciones de firmas, inclusión de personas fallecidas hábiles para votar –y habrían sufragado-, adulteración de firmas de personeros y otros delitos electorales. Y pueden ser oficialmente corroborados si el JNE pide que la ONPE entregue el padrón electoral. Pero el presidente del Jurado no le da la gana, sosteniendo una verdadera estupidez: “nos tomaría demasiado tiempo”.

Cabe destacar que según el artículo 16° de la Ley Orgánica del JNE, el cargo de integrante del pleno de dicha entidad “es irrenunciable durante los procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares”, por lo que el desestimiento del DR. Luis Arce Córdova, representante del Ministerio Público no podrá tener efectos prácticos en las decisiones de dicha entidad. Cuidado, si el Ministerio Publico nombrará a otro representante en reemplazo del DR Arce, estaría convalidando un “fraude”.