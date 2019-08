Constitucionalistas Aníbal Quiroga y Francisco Eguiguren discrepan

Los constitucionalistas Aníbal Quiroga (asesor del Congreso) y Francisco Eguiguren (ex ministro), se mostraron discrepantes de si el Ejecutivo podría hacer cuestión de confianza con el Proyecto de Ley presentado al Parlamento para adelanto de las elecciones y si es rechazado por la representación nacional cerrar el Congreso.

Quiroga señaló que no es posible presentar cuestión de confianza, debido a que no solo no es conveniente para los intereses del país, sino que además en ninguna parte de la Constitución existe esta figura explícitamente.

Por su parte, Eguiguren admitió también que no es conveniente presentar una cuestión de confianza pidiendo que el Congreso apruebe la ley tal como lo pide el Ejecutivo, pero que sí es factible, legalmente, porque se trata de una norma que afecta la políticas y el buen desenvolvimiento del gobierno, por lo que la Carta Magna es clara en ese sentido.

“Ya hubo una cuestión de confianza presentada antes con el Gabinete Villanueva y nadie dijo nada y producto de ello son las 4 reformas actuales promulgadas hoy en Palacio, por lo que hay un antecedente al respecto, pero esta debe ser presentada antes de que se debata”, advirtió.

Quiroga sostuvo que ésta sería un primer pedido de este recurso al que tiene derecho el Ejecutivo en la era Vizcarra, ya que durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczinsky se hizo uno que no se cuenta, por lo que no se podría disolver al Congreso.

“El Congreso es un poder del Estado autónomo y no esta sujeto a mandato imperativo, es decir, los congresistas pueden debatir, pueden aprobar o rechazar esa reforma constitucional, porque no se trata de un Proyecto de Ley sino de una reforma; como todos sabemos el Parlamento no está sujeto a mandato imperativo, es decir, no pueden aprobar una norma de acuerdo al gusto del Ejecutivo”, enfatizó Quiroga.

En cambio, para Eguiguren sí hubo antes una caída del Gabinete durante el quinquenio de este Gobierno, que es el que fue elegido por el pueblo, durante el período de PPK por lo que al hacer cuestión de confianza en este mismo mandato de cinco años, y rechazar la norma se iría Salvador del Solar y sus ministros y, consecuentemente, se disolvería el Congreso.

Empero, ambos coincidieron en que no es conveniente para el país una disolución del Congreso porque no sabemos qué es lo que nos espera, quiénes serán los nuevos congresistas y el nuevo presidente, incluso dijeron que no habría mucho tiempo hasta para conseguir candidatos y saber de quiénes se trata.

Finalmente, ambos indicaron que lo mejor sería ir a un acuerdo político aunque lo ven muy difícil por las posiciones muy cerradas que existen en ambos bandos.