Se puede comparar lo que hizo Lasso en Ecuador, con el golpe de Castillo?

«Una toma de poderes del Estado», cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

¿Es válida la comparación? Veamos,

lo explico porqué en nada se parecen. Algunas personas señalan «y porque Dina Boluarte, se sigue de largo y no toma el camino de Lasso? Fácil, las constituciones, son diferentes.

1. Desde afuera claramente parece lo mismo: un presidente impopular (en un caso «el asno» de izquierda de Pedro Castillo y en el otro caso Lasso de derecha) sin ningún apoyo parlamentario disuelve el legislativo poniendo diferentes excusas pero con el obvio trasfondo de que este estaba a punto de destituirlo. Solo para agregar un poco de contexto: la derecha en Ecuador, no existe, y lo que el ciudadano común, incluso Lasso llegaron a considerar como derecha, es decir, al Partido Social Cristiano con quienes se aliaron, hace rato son centro izquierda.

2. La actitud del Legislativo, también es la misma en ambos casos. Podría haber base para enjuiciar a ambos presidentes pero una legislatura no se compone de jueces con sacrosanta imparcialidad, sino de políticos electos que tienen su propia agenda. TODO es CON PROPOSITO POLÍTICO.

3. En ambos países ES CONSTITUCIONAL que el presidente disuelva el Congreso con el propósito de adelantar las elecciones. En Perú se tienen que cumplir determinados requisitos y es para adelantar las parlamentarias. En Ecuador es para adelantar todas las elecciones generales (muerte cruzada).

4. Lo que el presidente de Ecuador Guillermo Lasso, hizo fue invocar el concepto de «muerte cruzada», que consiste, como dije antes, en disolver la Asamblea y convocar a comicios anticipados tanto para la presidencia como para la Asamblea. Se llama así porque el procedimiento también acorta el mandato del propio Lasso.

5. Aquí, lo que Castillo quiso hacer fue DISOLVER EL CONGRESO Y FORMAR UN GOBIERNO DE EMERGENCIA (inconstitucional), intervino el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, etc. e impuso un toque de queda. Esto es quizás lo más grave de su golpe de Estado (no fue sólo una disolución del congreso) sin agregar la convocatoria a nuevas parlamentarias (inconstitucional) y con la promesa de convocar luego a una Asamblea Constituyente (in-cons-ti-tu-cio-nal).

6. Cabe destacar que la Constitución de Ecuador (redactada precisamente por la constituyente promovida por el expresidente Correa) es más laxa que la de Perú en cuanto a la facultad del presidente para invocar la disolución del legislativo. En Perú algunos de los requisitos no se habían cumplido.

7. ¿Se puede cuestionar lo que hizo el presidente Guillermo Lasso? No tanto por lo que hizo sino por los MOTIVOS que lo llevaron hacerlo. Lo cierto es que «manipular preceptos de la Carta Magna Ecuatoriana» para evitar su juicio político, está solo por encima de hacer algo inconstitucional.

8. A dónde apunto en este análisis? A que la crítica se debe hacer con fundamento. La comparación no tiene base ideológica (uno es derecha y el otro de izquierda radical), y visto y considerando que a Lasso la derecha le bajó el pulgar y a Castillo lo traicionó su partido y socios, como para jalarse de los pelos.

9. En el caso de Lasso, hay algunos puntos adicionales: La acusación es por un contrato firmado 3 años antes de ser presidente y del cual no existen evidencias de peculado (delito del que lo acusan). El juicio debió haber sido archivado ya que no había informe de la comisión de fiscalización. Había un vacío legal y, la Asamblea, arrogandose funciones, resolvió utilizar otro artículo legal aplicable a ministros y no al presidente para seguir con el trámite del juicio. Algo evidente e ilegal y en contra del debido proceso. Incluso la Procaduría se había pronunciado, con carácter vinculante, acerca de cómo debía ser el proceso. Obviamente la Asamblea, en otra ilegalidad hizo otra cosa.

Si hay algo que agregar a este contexto:El presidente ecuatoriano, reveló al medio estadounidense ‘The Washington Post’, que en sus planes no está ser candidato en estas elecciones extraordinarias previstas para el 20 de agosto de este año y aseguró que le tiene sin cuidado quién lo reemplace. Dijo que usará sus últimos meses en el poder para impulsar reformas de seguridad, infraestructura, educación y salud.

En el caso peruano, nadie sabe lo que pasará mañana con la presidenta Dina Boluarte y su posibilidad de seguir siendo Jefa de Estado. Creo que con la calma relativa que hay ahora luego de que se apagara las violentas protestas con más de 70 muertos y perdidas millonarias y la poca intención del Congreso de provocar más inestabilidad, bien podría terminar el mandato en 2026.