Se les acabó la mermelada publicitaria a dueños de medios

Con 70 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones, se aprobó por insistencia el proyecto de Ley Mulder, el presidente Martin Vizcarra en desacuerdo interpondrá acción de inconstitucionalidad. ¿Se quiere ganar la gracia de los diarios mermeleros?

Señor presidente, lo que preocupa a todos los peruanos es el zapateo grosero y manipulación tendenciosa de la información. Dicen algunos plumíferos que se atentan contra libertad de prensa y libertad de expresión ¿Es que acaso los propietarios de los medios no atentan contra la libertad de información? ¿Porque el Ipys y el Consejo de la Prensa Peruana no dicen toda la verdad?

¿Por qué confundir a los ciudadanos cuando de lo que se trata es poner remedio a la tremenda mermelada a los dueños de los medios de comunicación? ¿Es que acaso los periodistas deciden las líneas editoriales de los medios? No seamos ingenuos, son los dueños quienes venden, alquilan, canjean o empeñan sus líneas editoriales según su conveniencia y al precio que les da la gana. ¿Alguien puede desmentir esto?

¿Saben lo que se pudo hacer con toda esa “repartija” o “mamadera” de miles de millones de los últimos años? Se pudo relanzar El Peruano, Andina, Canal 7, Radio Nacional, Radio La Crónica y llegar con una comunicación veraz y oportuna a las zonas donde no llegan los medios privados, convalidadores del abuso del poder y desigualdades.

Señor presidente, no se deje sorprender. Esto NO ES LEY MORDAZA, ni golpe a la democracia, tampoco es un tema de libertad de prensa, ni libertad de expresión, mucho menos una ley anticonstitucional que afecta directamente a la población de menores recursos, como lo pintan algunos fariseos. Se trata de despilfarro de miles millones de mermeladas a esa prensa gonfalonera, maquilladora, mediática que saquea el bolsillo de los que menos tienen especialmente a los que sufren de anemia, el friaje o a la reconstrucción del Norte del país, así de simple. Ustedes creen que El Comercio, La República, UNO, ¿etc llega a las zonas más pobres del Perú?

El uso de la “torta publicitaria” estatal fue perverso en el gobierno de Ollanta, se lo dije al colega Juan Silva Vidaurre-el 24 de agosto del 2016-, que los 300 millones de inversión-no gastos- en publicidad del gobierno de Humala que le habían soplado al oído, no era real. Efectivamente, yo he seguido los pasos de inversión publicitaria desde un principio de la gestión de Blanca Rosales y sé por dónde se movía. Por eso no me sorprende lo que afirmaba Aldo Mariátegui que “La publicidad estatal llegó a los S/460 millones entre el 2012 y el 2014. ¿Cuánto invirtió en el 2015 y 2016? ¿Los titulares en el diario UNO, diario 16 y La República? ¿Los suplementos?

La “Toli”, ex directora humalista de la Oficina de Comunicación Social de la PCM- la más estrecha colaboradora y consejera de Nadine Heredia (antes fue la mano derecha de los Mohme en La República), “directora” de Editora Perú-, jamás ha desmentido al semanario” Hildebrandt en sus trece”, que en (feb. 2015), señala que la planilla de esta dirección pasó de 10 a 34 personas bajo Rosales (con 30 pagados vía contratos PNUD para superar el tope de 8 trabajadores). Tras detallar los altos sueldos y las historias de los agresivos tuiteros de esa dependencia, la revista Hildebrandt en sus trece, cuenta que la publicidad estatal llegó a los S/460 millones entre el 2012 y el 2014 (¡el doble que Alan y el triple que Toledo!), y que, por ejemplo, Rosales dispuso de S/24 millones en el 2014 para adjudicarlos “vía exoneración”.

Y no solo Fernando Valencia (D-16, medio marginal que recibió S/1.1 millones en pub.est.), Charlie Castro (LR, que recibió S/22.5 millones en pub. est.) y Manuel Robles Sosa (Diario Uno/LP, medio marginal que recibió S/1.3 millones en pub. est.).¿Quién se levantó la comisión de 15%? ¿Cuánto costó la campaña de titulares para destruir a los enemigos del gobierno? ¿Por qué los rojos que les encanta recordar a la infame prensa chicha del fujimorismo, no se preguntan por qué el D-16, Diario 1/La Primera, La Republica, obtenían publicidad estatal a pesar de su bajísimo tiraje?

-Diario Uno le dedicó 19 durísimas portadas a Alan García solo en agosto del 2015. O sea, el 63% del mes (después se ocuparon similarmente de Keiko y los naranjas).

-Diario 16 también tenía insistentemente a esos dos “puntos” (más Castañeda, porque también eran ultravillaranistas) como sus usuales caseritos de portadas, mientras todo era flores para el régimen humalista.

-Por ‘afinidad’ “rojimia” se asignaba publicidad estatal, pagada por el contribuyente, a medios marginales en tiraje, pero oficialistas como La Primera/Diario1 o Diario 16?

¿La publicidad estatal se asigna por “afinidad”?

-“Chocherin” Rivera, el polémico socio de Martín Belaunde fue un “chuchonal” de veces a la PCM (ingreso autorizado por Rosales) en busca de publicidad estatal para su empresa Central Media, firma que terminó contratando campañas con la “Toli”. Ojo: también se refiere que dos compañeros de promoción de Ilán Heredia trabajaban con Rosales. (http://www.desdeeltercerpiso.com/2015/01/¿que-pasa-en-la-oficina-de-comunicacion-social-de-la-pcm/http://www.desdeeltercerpiso.com/2015/01/¿que-pasa-en-la-oficina-de-comunicacion-social-de-la-pcm/)?

-¿Quién contrató a la agencia Garwich BBDO, que gerencia Mónica Gálvez?¿Quién fue el contacto? ¿Rodrigo Arosemena amigo de la Toli?

-El semanario H-13 detalla que en octubre del 2015, las coordinaciones de Susana Grados, mano derecha de Blanca Rosales, con diversos empleados públicos para responder y atacar a los opositores del humalismo vía Twitter, especialmente a los apristas, que luego Nadine rebotaba en sus cuentas. ¿Quiere decir que los “huevones” pagan sus impuestos para que un alto funcionario haga activismo político así desde PCM y junto a otros empleados públicos? – En la PCM, era la rumoreada existencia de un “troll-center” humalista financiado con el erario público: un equipo dedicado a insultar y atacar inmisericordemente a los opositores a la pareja presidencial. ¿Los “talibanes” de la “Toli”

¡Y esto no es nada, hay algunas bombas en las inversiones publicitaria que van a estallar. Por lo menos, en Editora Perú, los “talibanes” de “La Toli” redujeron el tiraje de El Peruano a 6,000 ejemplares diarios. ¿Y hablando de “La Toli”,donde esta?