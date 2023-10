Se le cruzaron los chicotes, Porky demanda a Mónica Delta

52 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

HAMBRE CERO EL CUENTAZO DE PORKY ?

Alcalde de Lima, no cree en nadie y demanda penal contra Mónica Delta y programa Punto Final de Latina TV, por campaña armada con falso reportaje sobre escasez de productos en comedores populares?

«Que hay detrás de todo esto? Porqué Latina TV, se presta a difundir noticias falsas sobre denuncias que las Ollas Comunes de Lima, no funcionan, qué desde que la Municipalidad Metropolitana de Lima asumió la dotación de insumos, estos escasean desde el mes de agosto, a pesar de contar con un presupuesto asignado de cerca de 80 millones de soles hasta diciembre».

Todos saben qué la oferta de campaña de López Aliaga, fue de apoyar a los comedores populares de los asentamientos humanos de las zonas de pobreza y extrema pobreza de la capital a través de la campaña «Hambre Cero». Pero, la periodista Mónica Delta, en su programa Punto Final señaló que la dotación de insumos escasea desde que la MML asumió el rol que anteriormente era del Midis?

1. Qué la falta de los productos en particular, las conservas de pescado en aceite y en agua, suscitaron el descontento. Ya que estas conservas representan el 50 % de la proteína que aporta la canasta repartida por el Estado, siendo esenciales para la nutrición de la población en tiempos de recesión económica?

2. Qué este déficit afecta gravemente a la población más vulnerable, ya que el 23 % de los receptores de las ollas comunes son niños menores de 5 años, quienes son las principales víctimas de la desnutrición crónica, una enfermedad que se previene con el consumo de alimentos ricos en proteínas?

3. «Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, en vez de estar pensando en traer al argentino Marcelo Tinelli e invitarlo a conocer Machu Picchu, debe enfrentar las críticas, puesto que la distribución de alimentos recae en su gestión. Hoy, las ollas comunes de Lima esperan una solución rápida y efectiva».

4. Sin embargo en su descargon la gerenta de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Lima, Isabel Ayala, precisó que asumieron el reparto a las ollas comunes después de que el Midis ya no podía cumplir con esa tarea.

5. Si el piso está parejo, porqué no acudir artículo 2º, inciso 7 de la Constitución Política del Estado que señala “Toda persona tiene derecho a: 7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias.

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio las responsabilidades de ley.”

¿En qué consiste ese coraje de calificar la libertad opinión: como un peligro para la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga? No considero que las opiniones, de Mónica Delta, le coloquen el sello «abuso a la Libertad de expresión»? O por el billete que tiene Porky no se le puede tocar?



Yo me cago en la noticia, la libertad de opinión no tendría ningún valor si sólo la disfrutaran los que opinan aquello que cualquiera considera justo y razonable. Por ser la libertad de opinión el primer fundamento de la persona, para el libre desarrollo de las ideas y para la existencia de un debate democrático, ella sólo tiene sentido cuando hasta las opiniones más absurdas, más chocantes y más ofensivas gozan de libertad. Por la simple razón de que, si no fuera así la proclamación de ese principio de libertad de opinión sería superflua.



La libertad de opinión es indivisible, pese a quien le pese; ella cesa de existir apenas se le colocan limites, no importa que móviles persiga, no importa qué identidad posean las víctimas de esa libertad, no importa bajo qué condiciones se ejerza. No hay censura que pueda defenderse intelectualmente y además ninguna es eficaz. Lo demás, son cojudeces.