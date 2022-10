Se le cruzaron los chicotes a Castillo ataca a la prensa y uzuza a reservistas de FFAA

By

Es vergonzoso el ataque del jefe de Estado se da a una semana de prohibirles a los medios locales el acceso a una conferencia de prensa en Palacio.

Alguien puede dudar que este gobierno comunista no es una organización criminal? Comunista básico y corrupto, desesperado y acorralado, se siente empoderado con una portátil de reservistas y arremete contra la prensa libre, se victimiza, invoca racismo y saca a flote todos sus complejos y odios. A todo comunista y corrupto, le incomoda la prensa libre.

El mandatario, se escuda con un grupo de licenciados de las FFAA con falsos argumentos, y acusa a la prensa de “estar coludida con grupos de poder», azuzando a los presentes en el Patio de Honor contra los periodistas. «Esta es la prensa que tenemos ahora, sesgada, que existe una “intención macabra” de no solo ir en contra de su familia, sino de insistir con la vacancia presidencial en el Congreso.

Asevera que los medios de comunicación están coludidos con grupos de poder para “forzar” la independencia de poderes. «Este es el tipo de medios de comunicación que tenemos ahora. Volteen sus cámaras, enfóquenlos a ellos. Esta es la prensa que tenemos ahora, sesgada.Se hizo la víctima y alegó que todas las pruebas en su contra estarían “armadas”!!!

El aprendiz de dictador hace vulgar papelón en el patio de Palacio de Gobierno para atacar a periodistas y se aprovecha de la falta de educación de los reservistas. Esta portátil es su público objetivo y cientos se sienten representados porque ven en él la informalidad que quieren impere y tener una oportunidad. Pasando por encima de cualquier regla o ley.

Ahí está el famoso reservista que recibió tan codiciado premio de manos de Castillo? Otro delincuente, Willy Montoya, que estuvo preso, sentenciado por robo a mano armada.

Esto no es delito??? Castillo está creando su propia fuerza militar? Así se llenan la boca que combatieron al terrorismo senderista y narcotráfico en el Vraem, hacen fila para saludar y agachar la cabeza frente al principal aliado del Movadef- Sendero Luminoso? Así ensucian el uniforme y a la memoria de los soldados caídos? Hoy cambian la bicolor por la bandera de la corrupción y la traición?

Habría que preguntar quiénes son, quién los financia, de dónde sacan los uniformes, pasajes alimentos, estadía, de qué años son? Las fuerzas armadas permiten esto? Ya se perdió todo orden en Perú? Qué dice a todo esto el CCFFAA? Ya no son sólo los reservistas de asnauro, mañana saldrán otros grupos sediciosos?

No todos estos sediciosos que apoyan a Castillo, han peleado contra Sendero Luminoso y MRTA. No parecen tener mucha moral y ni disciplina.

Mientras tanto la JFS se Pronuncia:



La Junta de Fiscales Supremos respalda la decisión institucional de la Fiscalía de la Nación de haber presentado una denuncia constitucional contra el Presidente y otros altos funcionarios; e hizo un llamado a respetar la autonomía del Ministerio Público.

También los reservistas se irán contra la Fiscal de la Nación? Todo se puede esperar.