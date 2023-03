SE INAUGURÓ EN LIMA LA III REUNIÓN MUNDIAL DE SOCIEDADES DE DERECHO INTERNACIONAL

Up Next

La inauguración estuvo a cargo del profesor Alain Pellet, Presidente de la Sociedad Francesa de Derecho Internacional; el Embajador Oscar Maúrtua de Romaña; Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, el Dr. Luis García-Corrochano, Decano de la Facultad de Derecho de la UPC y el Dr. Miguel de Serpa Soares, Sub Secretario General de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas.

By