Científicos de la Universidad de Glasgow en Escocia han identificado dos casos en los que los gatos fueron infectados por sus dueños con síntomas de covid-19, durante un programa de detección de la población de estos animales en el Reino Unido.

Los gatos, de diferentes razas, vivían en casas separadas y mostraban signos respiratorios de leves a severos, informa el periódico “The Guardian”. Los investigadores creen que las dos mascotas fueron infectadas por los dueños, que tenían síntomas de covid-19 antes de que los gatos se enfermaran.

El estudio, publicado en la revista académica Veterinary Record, afirma que no hay evidencia de transmisión de gato a hombre ni de que los gatos, perros u otros animales domésticos desempeñen un papel relevante en la epidemiología de las infecciones humanas por covid-19. Sin embargo, los científicos creen que los animales domésticos pueden actuar como un” reservorio viral”, lo que permite la transmisión continua, y afirman que es importante entender si las mascotas pueden tener un papel en la infección de los seres humanos.

“Estos dos casos de transmisión de humano a animal, encontrados en la población de gatos del Reino Unido, demuestran por qué es importante mejorar nuestra comprensión de la infección por SARS-CoV-2 en animales”, dijo la profesora Margaret Hosie del Centro de Investigación de Virus de la Universidad de Glasgow y autora principal del estudio.

“La transmisión de animales a personas plantea actualmente un riesgo relativamente bajo para la salud pública en zonas donde la transmisión de persona a persona sigue siendo elevada. Sin embargo, a medida que disminuyen los casos humanos, la posibilidad de transmisión entre animales se vuelve cada vez más importante como fuente potencial de reintroducción del Sars-CoV-2 en humanos”, agregó el investigador, argumentando que “es importante mejorar nuestra comprensión de si los animales expuestos pueden desempeñar algún papel en la transmisión.”

Los investigadores del centro trabajaron en colaboración con el Servicio de Diagnóstico Veterinario (VDS) de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad. The first cat was a four-month-old female of the Ragdoll breed from a family in which the owner developed symptoms consistent with SARS-CoV-2 infection in late March 2020, although they have not been tested.

El gato fue llevado al veterinario con dificultades respiratorias en abril de 2020, pero el estado de salud se deterioró y tuvo que ser sacrificado. Las muestras de pulmón post-mortem revelaron daño consistente con neumonía viral y hubo evidencia de infección por SARS-CoV-2.

El segundo gato era una mujer siamesa de seis años de edad de un hogar donde un propietario dio positivo para covid-19. El gato fue llevado al veterinario con secreción nasal y conjuntivitis, pero los síntomas permanecieron leves y el animal logró recuperarse.

La infección por Covid-19 se confirmó en una encuesta retrospectiva de frotis enviados a VDS entre marzo y julio de 2020 para pruebas rutinarias de patógenos.

Los científicos creen que los dos casos probablemente no reflejan la verdadera frecuencia de transmisión entre humanos y animales, ya que las pruebas con animales son limitadas.