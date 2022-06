SE HIZO HUMO BRAZO DERECHO DE BANDA CRIMINAL DE PALACIO

¡Clickear Stars! (Votos: 3 Promedio: 5 )

Lo dejaron fugar para que no hable

El Poder Judicial, el sábado autorizó la detención de Juan Silva, pero recién ayer la orden fue registrada en «requisitorias» y el brazo derecho del presidente Pedro Castillo, se hizo humo? Todo estaba fácil y calculado.

La Fiscalía de la Nación citó al presidente de la República, Pedro Castillo, a declarar el próximo lunes 13 de junio a las 10:00 a.m., por el caso Puente Tarata III, en el marco de las investigaciones que se realizan en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. En dicha disposición aseguraron que Castillo Terrones “tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa, y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política”.

Carajo, ayer lunes 7 tenia que presentarse Juan Silva a dar sus declaraciones y no fue. Se hizo humo. Su Abogado Alfredo Yalan, señaló que su patrocinado exministro de Transportes, Juan Silva “se ha puesto a buen recaudo. «No sería la primera persona” en fugarse de la justicia ante orden de detención, así de simple.

El abogado Yalan que cobra 350 mil soles por sus servicios de honorarios, que en su condición de extitular del MTC, Juan Silva solicitó que dicha cartera se haga cargo de su defensa legal ante las investigaciones que recaen en su contra?

Nos preguntamos «Qué responderá Pedro Castillo, a los medios internacionales en la Cumbre de las Américas, sobre la fuga del ex ministro Juan Silva, su ex secretario y sobrino ¿Gobierno de Castillo es una banda criminal?

HASTA LAS TORTUGAS COJAS SE LE ESCAPAN A LA POLICÍA

Y no se trata de una exageración, quedó comprobado con la fuga del ministro del MTC, Juan Silva (pregunten a su seguridad que todos pagamos para que lo sigan cuidando como exministro hasta 6 meses). Dónde están Bruno Pacheco y su sobrino?Será por eso estaba apurado el presidente Pedro Castillo en cambiar al jefe de la PNP, para que se sigan fugando sus amigos y nunca los encuentren?

A las pruebas nos remitimos;

1. El actual ministro del Interior, Senmache fue nombrado el 22 de mayo. El 27 de mayo la Fiscalía pidió que le haga video vigilancia a Juan Silva. Porqué la Policía no lo hizo? Se debe censurar al ministro Dimitri Senmache por ser el responsable político de la fuga de la ex mano derecha del Presidente. Así de simple.

2.Hagan un informe sobre la vídeo vigilancia que ordenaron al prófugo Juan Silva (brazo articulador de esta banda) cuáles son los resultados? Nombres de los responsables?nombres de la seguridad? información de visitas, vehículos oficiales y efectivos asignados?

3. Cómo es posible que el ministro del Interior Dimitri Senmache declare en canal N que no sabía nada de Juan Silva? O sea MP ordena video vigilancia a ex ministro y cercano al presidente Pedro Castillo y ministro del Interior no sabía nada? El Jefe de PNP no le avisó? O pretenden tomarnos de ingenuos? En cualquiera de las 3 circunstancias debe irse ya mismo y ser denunciado por complicidad.

4. Porqué la fiscalía se demoró en hacer su trabajo??? único responsable de la fuga de Juan Silva es el fiscal Pablo Sanchez? O es que buenas lentejas habrán recibido «su seguridad» en modo Shakira? Qué esperan para comunicarlo a la interpol?…todo indica protección al más alto nivel TODOS apoyan la fuga.

Me importa un carajo que otros se callen, yo no, siempre digo lo que pienso. Es evidente que el Poder Judicial es otro «poder del Estado», que apesta. No sólo el Ejecutivo, Legislativo y demás instituciones del Estado como la JNJ, ONPE, JNE, RENIEC… siempre será lo mismo, si las leyes no se cumplen.

NO PASA NI UN SOLO DÍA SIN QUE CASTILLO SE VEA ENVUELTO EN UN NUEVO ESCANDALO…TANTO ASÍ QUE HASTA CERRÓN ESTÁ PENSANDO DOS VECES SEGUIR APOYÁNDOLO…