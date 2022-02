SE FUE CLEOPATRA

«Hicimos que el Estado esté presente y anteponga el diálogo y no use la represión en la gestión de los conflictos sociales. Este nuevo enfoque, que parte de reconocer a los que protestan como ciudadanas/os con derechos, debe continuar y garantizarse en todos los sectores».

En todos los conflictos, dobló las rodillas ante los bloqueadores, incendiarios y filoterroristas. La protesta es un derecho, LA DESTRUCCIÓN NO LO ES. Jamás demostró la intención de luchar contra la corrupción. Hay que ser bien caradura para hablar de contaminación, cuando le tiembla la mano para meter presos a los mineros informales tanto en la sierra como en la selva.

Desde la semana pasada en mi columna de opinión en pysnnoticias señalaba Cleopatra está con los días contados. Hoy se larga del gabinete habiendo cumplido cabalmente el propósito de desestabilizar al Perú. Mintió, al dicir que entregaría la lista de visitantes a la casa de Se-Ratea en Breña. Y no cumplió su palabra, sus radicales poses antimineras le originaron conflictos sociales.

