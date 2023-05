Se elevó la pobreza en el Perú con gobierno del lagarto Vizcarra y Castillo

La inversión privada, que ya se había paralizado, cayó vertiginosamente desde la segunda mitad del año pasado y no ha cesado de desplomarse.

5. Con Dina Boluarte, todo seguirá igual, no tiene visión de país: como vicepresidente participó en el foro de Davos, hace un año, no tuvo mejor idea que atacar a la minería, probablemente para espantar las inversiones y ganar los aplausos de Castillo y sus esbirros. Recordando ese placentero periplo, ahora quiere viajar al extranjero para disfrutar de la pompa y el boato de las recepciones, como siempre el Congreso dispuesto a respaldar ese desatino violando —una vez más— la Constitución ya que no hay vicepresidentes a los que encargar el mando.