“Solicito la revisión completa de actas electorales presidenciales y congresales a nivel nacional del proceso electoral (…) La no atención de la presente solicitud conlleva a no reconocer el proceso electoral a nivel nacional 2021 y consecuentemente nos veremos obligados a realizar las respectivas denuncias penales”, se lee en el documento.

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga esta en todo su derecho en exigir un nuevo conteo general de las actas electorales con presencia de sus personeros del proceso electoral del domingo 11 de abril. Esto se da en todos los países democráticos, como aquí en el Perú, en los EE.UU. o en la cochinchina-menos en las dictaduras– más aun cuando existen evidencias claras, no hay porque alarmarse que mediante un oficio entregado a la ONPE el miércoles, Fernando Sandoval, personero técnico de RP, formalice este pedido de nuevo conteo.

