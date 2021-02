Favor con favor se paga, debe quedar claro que el Dr. Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, no está en la calidad de dar transparencia y eficacia en las elecciones generales 2021, no da ninguna garantía, aunque asevere que realiza un trabajo coordinado con la ONPE y el Reniec para el éxito del proceso electoral.

Ya desde el 23 de enero los decanos de los colegios de abogados habían pedido una severa investigación por la revocación de tacha contra el expresidente Martin Vizcarra –por cuanto Vizcarra debió renunciar al cargo de presidente de la República seis meses antes de los comicios del 11 de abril. Además, no consignó en su hoja de vida los ingresos generados por la transferencia de las acciones a su nombre de la empresa C y M Vizcarra S.A.C.- que para garantizar imparcialidad, transparencia e independencia. En qué situación se dio el cambio de votos? Que el presidente del JNE, Salas Arenas haga uso de doble voto?

No hay que se gurú ni brujo para advertir, el peligro de fraude electoral en ciernes. Primero, se debe reconocer que el fraude electoral puede adoptar una amplia gama de formas, por ejemplo el presidente del JNE, no publicó o no le dio la gana de publicar los registros de debate que favoreció a Vizcarra, menos dar a conocer las grabaciones de la audiencia pública donde se escucharon los argumentos de las partes se había realizado el 26 de ese mes, y dos días después, la abogada Mónica Yaya pidió que se le entreguen las grabaciones de lo debatido entre Salas, Sanjinez, Arce y Jorge Rodríguez Vélez? No pasó nada. Cambiar el criterio en otros casos iguales para validar que Martín Vizcarra postule al Congreso a pesar de no haber declarado su patrimonio, causa desconfianza y transparencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuyas ondas más fuertes apuntaron a Jorge Salas Arenas y Jovián.

Esta acción puede prestarse para cualquier tipo de manipulación para equilibrar la cancha a favor de intereses de algunos grupos políticos, desde las violaciones de procedimiento a la ley electoral (con o sin la intención de alterar los resultados), eliminar candidatos de la competencia, etc etc. Aun cuando la manipulación del voto es parte integral de la competencia electoral, la hora del conteo desempeña un papel decisivo en el proceso (aun en una votación electrónica, todo es posible en el banco de datos) En todo caso, el fraude debilita la estabilidad política, ya que puede ser crucial cuando se trata de una contienda muy reñida. La fabricación de votos se incrementa con la desigualdad, pero la competencia, moldeada en parte por las instituciones, determina las estrategias de los partidos en cuanto al fraude electoral se refiere. Ahí el problema es de los personeros, deben ser moscas.

Segundo, debemos considerar que la familia de Jorge Salas Arenas, le debe varios favores a Martin Vizcarra, y que tiene una cercanía con su familia en Moquegua. El 19 de mayo de 2014, cuando era gobernador de Moquegua, el ahora candidato congresal de Somos Perú firmó la Resolución Ejecutiva Regional 492-2014-GR/MOQ, de la cual trascribimos lo que atañe al referido funcionario. “Declarar prescrita la acción administrativa disciplinaria en contra de (…) Héctor Benjamín Salas Arenas, exdirector regional de Salud, al haber contratado personal sin observar el concurso público de méritos, debiendo archivarse el caso”.

“El actual presidente del JNE, Salas Arenas, cuando estaba en el Poder Judicial, se inhibió por decoro en una casación donde una de las partes era Paul Vizcarra Vizcarra, con quien había tenido vínculos académicos y laborales. Ahora debería asumir la misma actitud”.

¿Qué es el fraude electoral? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus causas y consecuencias? Si, a modo de aproximación inicial, se define al fraude electoral como el recurso a acciones clandestinas para alterar los resultados electorales, no se esclarecen las razones por las cuales los estudios académicos sobre el tema en nuestro país, por ejemplo de los últimos años: se acuerdan del famoso flash de las elecciones del 2000 en donde Mónica Delta primero da como ganador a Alejandro Toledo y luego mágicamente Alberto Fujimori “repunta”, según el entonces oficialista (comprado por la mafia fujimontesinista) Canal 2? En Canal 4 no hubo flash, entretuvieron al televidente con “el Chavo del ocho”? Que las encuestadoras DATUM, APOYO, CPI se equivocaron a boca de urna? No, pasaron por la sala del SIN. Son los mismos mafiosos “cara duras” que exponen nuevamente hoy sus “encuestas” en la prensa vendida.

Acaso no era evidente el fraude electoral en el 2016 contra Keiko Fujimori? José Cavassa, ex operador durante el fujimorato y presunto integrante de una organización de tráfico de influencias, asesoró a los personeros “pepekausas” en la segunda vuelta, que despertó sospechas que existió una estrategia de fraude contra Keiko Fujimori. Fuerza Popular nunca dejó de sospechar que hubo un fraude organizado contra la candidatura de Keiko, en el que habrían participado el Gobierno de la “pareja presidencial” Humala – Heredia, algunos medios y periodistas, así como todo el pepekausismo, incluido el ex jefe de campaña y expresidente Martín Vizcarra. Entre todas las sospechas se incluye la orden de inamovilidad de policías y militares dispuesta por el Gobierno humalista, la visita de una venezolana experta en entuertos fraudulentos (como Tibisay Lucena) y un “operativo mediático” que vinculó —días antes de la elección— a Keiko Fujimori en una investigación de la DEA por narcotráfico.

Lo real es que “el lagarto” Martín Vizcarra dejó chiquito a Vladimiro Montesinos, a su lado este es un niño de pecho, se jacta de haber peleado frontalmente contra la corrupción, Cesar Hinostroza y “Los Cuellos Blancos del Puerto”, de acabar con Alan hundir al Apra en el hoyo, pero hoy este caradura hace lo mismo con el juez que tiene sentado en el JNE, Dios nos ampare.