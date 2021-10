Se cayó Whatsapp, Facebook e Instagram a nivel mundial

¡Ojalá no se le ocurra expropiar Twitter o hacer

cuestión de confianza a Mark Zuckerberg!

“Puka Bellido, tenía razón por eso ordenó a militantes de Perú Libre a comunicarse por Twitter, que través de las redes sociales es la mejor forma de defender a su partido político y participen en la “lucha política”.

Hoy el mundo se convulsionó por la caída de las tres redes sociales, propiedad del empresario Mark Zuckerberg, se cayeron en varias partes del mundo, falla que comenzó a partir de las 10:30 horas de hoy lunes: Whatsapp, Facebook e Instagram a nivel mundial. Todo indica a que esta caída se debió a un problema con la traducción de códigos.

La mayoría de jóvenes estaban en pindinga, no sabían que pasaba, preocupados con el smartphone seguro que estaba estaba fallando o que el WiFi no funciona, etc, etc. Lo que sucedía es que Facebook, Instagram y WhatsApp no abrían en la computadora o dispositivo móvil debido a una caída mundial de las tres redes sociales.

Aun cuando esto ya no es una novedad, dado el extenso historial que hay de caídas estrepitosas en dichas plataformas de social media, no deja de ser noticia dado el nivel de penetración y uso que hay de estas redes a nivel global, pues estas tres son las más utilizadas, según estadísticas de Statista.

De acuerdo con esta empresa de medición, hasta marzo de 2021 Facebook fue la red social más usada en el mundo, registrando un total de 2,470 millones de usuarios activos. Mientras que WhatsApp e Instagram se ubicaron en los lugares tres y cinco, con 2,000 y 1,221 millones de usuarios, respectivamente.