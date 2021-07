“Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, Dina Boluarte, Hernando Cevallos, Pedro Francke y secuaces de Perú Libre, son insensibles ante el dolor ajeno”. Que se puede esperar de unas tira de oportunistas y ganapanes?

Crearon toda una cortina de humo, para tapar las irregularidades y escandaletes de Perú Libre, por ejemplo; Dina Boluarte postuló a la vicepresidencia sin renunciar a la Reniec de acuerdo a Ley? Porque el JNE se hizo de la vista gorda? Los audios de la campaña que comprometen a Perú Libre y los “Dinámicos del Centro”? Lavados de activos? Las cuchipandas de Vladimir Cerrón y cia.?

1.Pedro Castillo y sus secuaces de Movadef, Sutep, Conare e idiotas, mintieron al afirmar que el rondero “Sacarias Meneses”, muerto por problemas al hígado, HABIA SIDO ASESINADO POR LA RESISTENCIA FUJIMORISTA. Pero, su hija, se tiró al suelo todo el tinglado armado y afirmó “que su padre murió de cirrosis hepática y que no había estado en la trifulca el 24 de junio en el JNE, NO PODIA CAMINAR. Que es mentira que lo atacaron. YO MISMA LO LLEVE AL HOSPITAL DESDE MI CASA EL 22 DE JUNIO. PERU LIBRE SE HA BURLADO DE NOSOTROS.

2.Que el ministro del Interior, Elice y el comandante general de la PNP, General Cervantes, director de Hospital, confirman que fallecido estaba hospitalizado el día de las agresiones. Que los congresistas electos Sigrid Bazan Y Edgar Malaga, difundieron esta versión e hicieron piusar el palito a Pedro Castillo, Dina Boluarte y Cevallos, etc. Cambiaron tres veces la versión, acusaron al grupo Resistencia de FP y venezolanos y luego a la policía nacional, con la grita “la sangre se paga con sangre”. En el colmo de los hechos Pedro Castillo, señaló que Meneses era un “héroe ce la democracia”.

HOY LOS DEUDOS DE SACARIAS MENESES, TEMEN REPRESALIAS DE COMUNISTAS Y PIDEN PROTECCION AL MINISTERIO DEL INTERIOR.

Los millones de peruanos engañados por “lapicito” la ONPE y el JNE, queremos saber que hace la Fiscalía ante las evidencias de los audios de Junín: la campaña de Perú Libre era coordinada por Los Dinámicos del Centro? Es evidente que Arturo Cárdenas y Eduardo Bendezú, personas de confianza de Cerrón y dirigentes del partido, actualmente prófugos, pidieron apoyo para actividades proselitistas. “No te pido que me pagues un bus, sino un cariño”, dijo secretario de organización a una proveedora de Junín

1.¿Qué la fundadora de Perú Libre detenida coordinaba plazas laborales para militantes del partido? Los audios revelan que Marina Vásquez, implicada en Los Dinámicos del Centro, se habría aprovechado de su cargo como jefa de Recursos Humanos en la Dirección Regional de Transportes de Junín. Arturo Cárdenas, dirigente del partido, le indicaba quiénes debían permanecer.

2.¿Se confirma que había una organización criminal detrás de la campaña electoral de Pedro Castillo? Desde enero del 2019, Vásquez es secretaria de Organización Oriente de PL. En varias de las escuchas legales a las que El Comercio tuvo acceso, se le oye conversar con varios militantes de su partido sobre las plazas disponibles, las convocatorias CAS que se van a publicar, las preguntas de las entrevistas, entre otros temas relacionados a la contratación de personal.

En una conversación con Cárdenas, este le indica que dé por concluido el contrato de Edgar Capcha, encargado del área de Fiscalización de la DRTJ, debido a que “viene de la gestión de [Ángel] Unchupaico”, quien fue gobernador regional de Junín en el período 2015-2018.

”Fiscalización es un área bien para tener cuidado, ¿o no?”, le pregunta a Vásquez. A lo que la funcionaria responde: “Sensible”. “Sensible, ¿cierto? No entiendo cómo carajos no me avisas nada, pues, Marina”, le reclama Cárdenas.

LO CHISTOSO DE LA JORNADA: Como explicar el comportamiento político de la comitiva de cinco chiflados que fueron a la OEA ( Washington, EE.UU.): “con el fin de informar de todas las cosas que han ocurrido en la segunda vuelta y pedir una auditoria internacional; cuando los comisionados de la OEA a pesar de su trabajo superficial y “borrachera” ya expresaron que “las elecciones en el Perú, fueron un ejemplo democrático”????

Hay que ser ingenuo para pensar que existe una posibilidad que el presidente Francisco Sagasti acepte el pedido de Fuerza Popular una auditoría internacional de la OEA de la segunda vuelta electoral. Cuando “El presidente Sagasti no lo puede hacer. El artículo 118 de la Constitución obliga al presidente de la República a hacer cumplir lo que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones.