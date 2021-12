¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Scott Disick consuela a Khloé Kardashian: El jugador de la NBA fue padre por tercera vez. Supuestamente, el bebé es el resultado de una traición de Khloé Kardashian.

Khloé Kardashian se enfrenta a otra fase desgarradora después de que se informó que Tristan Thompson, el ex novio y padre de su hija, ha sido engendrado por tercera vez. Según la prensa internacional, el bebé nació de una traición de la alta sociedad.

Sin ser indiferente a este delicado momento, Scott Disick «mimó» a su antigua cuñada con un ramo de flores. Gesto que Khloé terminó destacando en sus redes sociales, nota o Página Seis.

«Te amo. Gracias», escribió en la leyenda de la Imagen.

Esta no es la primera vez que Khloé Kardashian ha sido destrozado por una traición del jugador de la NBA. Justo antes de que fueran padres de True, de tres años, el público vio que Tristán la había traído a una fiesta.

La ex pareja se reconcilió, pero finalmente se separó de nuevo, se descubrió que el atleta había besado a Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner.

El’ Ex ‘ de Khloé Kardashian, Tristan Thompson, ya ha sido padre por tercera vez

Scott Disick consuela a Khloé Kardashian: Maralee Nichols, una mujer que demandó a Tristan Thompson exigiendo pensión alimenticia, ya ha dado a luz a un hijo que garantiza haber sido el fruto de una aventura que tuvo con el jugador de baloncesto, informa la revista People.

Una fuente en la revista señaló que Khloé Kardashian, que se ha relacionado con el atleta y con quien tiene una hija en común (verdad, tres años) «tiene conocimiento del bebé, pero no por mucho tiempo».

Cabe señalar que Nichols afirmó haber tenido una aventura con Thompson en marzo de este año, momento en el que todavía estaba en una relación con Kardashian.

La traición, de haber ocurrido, no fue la primera. Días antes de que Khloé diera a luz Verdadero descubrió que el compañero la había traicionado durante un viaje a un club nocturno a través de un video lanzado en el momento en las redes sociales. Mientras tanto, la hermana de Kim Kardashian decidió darle otra oportunidad, pero se decepcionó cuando descubrió que la ex mejor amiga de Thompson y Kylie Jenner, su hermana, se había besado en una fiesta.

«Khloé estaba molesto al descubrir que la engañó de nuevo. No puedes creer que vas a ser padre otra vez. Es una situación triste para ella», concluyó la fuente.

Tristan Thompson, el ‘ex’ de Khloé Kardashian, volverá a ser padre

La madre del bebé, que aún no ha nacido, puso al atleta en la corte para exigir pensión alimenticia.

Tristan Thompson is reportedly preparing to be a father for the third time. El bebé, señala la prensa internacional, es el resultado de una aventura que tuvo con su entrenador personal.

Maralee Nichols demandó al jugador de baloncesto con el fin de exigir pensión alimenticia para el bebé, a pesar de que este último aún no había nacido, según el Daily Mail (que tenía acceso a documentos judiciales).

El bebé habrá sido concebido el 30 de marzo, el cumpleaños de Tristan y cuando todavía estaba en una relación con Khloé Kardashian.

Thompson, de 30 años, señaló que esa noche fue la única que habían estado juntos, sin embargo, los abogados de Maralee se dan cuenta de que la relación habrá durado al menos»cinco meses».

Cabe recordar que Tristán ya es padre Verdadero, de la relación con Kardashian, y de Prince, sprout que nació de la implicación con Jordan Craig.