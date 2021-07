El schnauzer es conocido por ser dócil, juguetón e ideal para tener alrededor. Los estudios indican que la raza es el resultado del cruce entre affenpinschers y caniches con el fin de crear la especie más pequeña de schnauzers. Esto contribuyó a hacerlo aún más adorable-tal vez por eso el más popular de los schnauzer es el schnauzer miniatura.

La configuración del vello facial deja a los perros de esta raza con una ceja y un bigote, marcas propias del schnauzer. Es un perro al que le gustan las personas, y se recomienda que a la familia que lo acoge también le guste hacer ejercicio, ya que el schnauzer miniatura necesita actividades físicas en buenas dosis. Este comportamiento atlético típico se deriva de su instinto cazador y criarlo en el campo hará que sus días sean más dulces y divertidos. Pero incluso si está en la ciudad, este perro encontrará la felicidad siempre y cuando pueda jugar sin parar con su tutor.

Origen: Alemania

Peso: 5-7kg

Altura: 30-35cm

Esperanza de vida: 12-14 años

Historia

La aparición de la raza schnauzer miniatura se remonta a 1800. De origen alemán, fue llevado a los Estados Unidos alrededor de 1924. Su función original era trabajar en granjas alemanas y cazar ratas, lo que comprometía la salud de las personas y las reservas de alimentos. La raza se hizo bien conocida después de la Primera Guerra Mundial y se convirtió en la tercera más popular en suelo estadounidense, pero solo en 1926 fue reconocida por el American Kennel Club (AKC).

Inicialmente, el schnauzer miniatura fue categorizado junto al pinscher wirehaired. Por cierto, cualquier raza que tenía una “barba” como la del schnauzer recibió el nombre de schnauzer. Esto causó confusión con su identificación. La proximidad a la raza schnauzer Estándar, debido a la descendencia y el pelaje facial que se asemeja a una “barba”, a menudo ha significado que el schnauzer Miniatura no recibe la distinción necesaria para los estudios y la cría. Y aunque hasta el día de hoy la raza está unida al grupo terrier debido a su tamaño, el schnauzer miniatura es único por varias otras razones.

Características

Colores de la raza

En los viejos tiempos, las opciones de color del schnauzer miniatura eran bastante diversas. Hoy en día, el schnauzer miniatura presenta solo las siguientes combinaciones de colores: sal y pimienta (negro con blanco), negro con plata o solo negro, el único color sólido aceptado en el estándar de la raza, según el AKC.

Temperamento del schnauzer

La raza schnauzer miniatura tiene un temperamento muy agradable para las familias en general. Es un perro bastante sociable y juguetón, al que le gusta ser el centro de atención. También es conocido por ser un perro cazador, es decir, le gusta el espacio y los lugares al aire libre, porque así puede correr libremente y sin barreras.

Además, este perro es muy valiente. No se sorprenda si decide interactuar con perros más grandes, porque no hay límites ni miedo para aquellos que ya nacieron con el instinto de desbloqueo. El schnauzer le gusta jugar, no importa el tamaño de su amigo!

La raza con niños, extraños y otros animales

Al ser un perro alegre y familiar, los niños se enamorarán del schnauzer en miniatura. Por cierto, uno de sus pasatiempos favoritos es estar con ellos. Lo ideal es hacer que ambos tengan espacio para jugar libremente, ya que de esta manera los lazos de amistad se hacen cada vez más fuertes, y esto es muy importante para el schnauzer en miniatura. También se desarrolla en función del afecto que recibe.

Con extraños, se recomienda que la raza reciba cierta supervisión. Aunque es un perro amable, su instinto de defensa se activa cada vez que algún familiar está al lado de personas extrañas. Para que esto se resuelva, es suficiente acercarlo a las visitas, mostrándole que no hay peligro en recibirlas en su hogar. Los entrenamientos de socialización son muy beneficiosos para los perros de esta raza.

Con otros animales, lo mejor es tener cuidado para que no haya desacuerdos entre el schnauzer en miniatura y ellos. Dado que a la raza le gusta jugar, y no importa cuán grande sea su compañía, se recomienda vigilar si hay animales demasiado grandes que puedan lastimarlo. Evite la proximidad si el otro animal es demasiado pequeño, como un ratón o un hámster: el pasado cazador del schnauzer en miniatura puede manifestarse.

¿El schnauzer ladra demasiado?

Depende. En algunas situaciones, el schnauzer miniatura puede ladrar en exceso. Un ejemplo es cuando hay personas que él considera extrañas y que, en su opinión, pueden comprometer el bienestar de su familia. Pero, con la excepción de esto, la raza de perro es moderada en materia de ladridos. Otra posibilidad es que si juegas eufóricamente con él, está claro que este perro ladrará para demostrar toda su felicidad y excitación.

¿Es la raza destructiva?

No. No se preocupe por los muebles y objetos de su hogar: el schnauzer en miniatura es una raza tranquila y coexiste muy bien en diversos entornos. Le gusta hacer ejercicio, pero también sabe cómo comportarse bien cuando se le enseña a hacerlo. Lo ideal es darle un rincón adecuado y educarlo para no perturbar la organización de la Casa. Así que él entenderá tu rutina y tu comportamiento será controlado.

¿El schnauzer está agitado?

No, pero está activo. Se puede decir que el schnauzer miniatura es una raza madura porque sabe diferenciar los momentos de diversión de los de calma. Todo esto, por supuesto, es posible solo cuando se enseña, como muchos otros perros.

Cuidado

El schnauzer miniatura no es trabajador. Además del mantenimiento del pelo, la raza cachorro no requiere gran cuidado más allá de las comunidades en cualquier raza. Ver los principios:

– Pelo: o Schnauzer miniatura necesita tener o pelo recubierto de pelo menos dos veces por semana. Pero tu piel necesita ese cuidado para evitarnos. La excavación contribuye a la buena salud y al mantenimiento del tejido capilar de la raza. Para mantener el aspecto característico de la raza al día, debe toser cada 2 o 3 semanas.

– Uñas y orejas: disfruta de que la abuela revise y limpie sus orejas y se corte las uñas cuando sea necesario. Especialmente si el schnauzer en miniatura vive en el campo o en una casa con un patio, esto se recomienda, ya que saltará en el medio de la Tierra o cerca de pozos de agua. E incluso si usted vive en un apartamento, la recomendación es la misma, para evitar la acumulación de cera o apego e infecciones.

– Dientes: cepille regularmente los dientes de schnauzer miniatura para reducir la formación de sarro y evitar la caída temprana y la rotura de los dientes.

Salud

El schnauzer miniatura es un cachorro naturalmente saludable. Sin embargo, su salud no dispensa atención elemental, como exámenes periódicos, o más específicos, como en el corazón. Echa un vistazo a algunos puntos de atención de los cachorros de esta raza:

– Corazón: la estenosis pulmonar (también conocida como “soplo cardíaco”) es una enfermedad cardíaca caracterizada por la obstrucción de la válvula cardíaca que se une al pulmón. Se manifiesta por síntomas como intolerancia al ejercicio, tos, hinchazón abdominal, dificultad para respirar, etc.

Páncreas: la raza tiene una predisposición a desarrollar pancreatitis (inflamación en el páncreas). Una dieta equilibrada y baja en carbohidratos y refrigerios industrializados mantienen los niveles bajo control y reducen las posibilidades de desarrollar el problema.

Nivel de ejercicio del cachorro

Schnauzer miniatura requiere una cantidad promedio de ejercicios. Esto significa alrededor de 9,5 km de caminata por semana, con 1 hora diaria de actividades. Chorros en lugares planos puede ayudar a mantenerse en forma sin cansarse antes dicho. Es decir, si el curso está libre de grandes obstáculos (como agujeros) y no involucra a las naciones, se sentirá más seguro para cumplir con el viaje de senderismo recomendado.

Curiosidades

– Nombre: “schnauzer” en alemán significa “barba corta”. Su peculiar apariencia le valió a la raza el apodo de “abuelo ranzinza” al principio, pero el apodo no se pegó, ante la ternura y el afecto expresados por los perros de esta raza.

– Famoso: ¿recuerdas a Bidu, el perro de la Franja? El personaje, que forma parte de la Clase de Mónica, creado por Maurício De Sousa, es un schnauzer en miniatura. El Bidu fue la primera creación del diseñador en tener éxito, por lo que es el símbolo de Mauricio De Sousa Productions hasta el día de hoy.