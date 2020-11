Democracia, de 30 años, fue elegida en el estado estadounidense de Delaware.

Sarah McBride aseguró en estas elecciones un lugar en el senado Estatal de Delaware, convirtiéndose en la primera senadora Estatal transgénero en la historia de los Estados Unidos. La demócrata tiene 30 años.

Citada por The New York Times, McBride afirmó estar ” increíblemente agradecida “a los residentes de ese distrito y espera que los resultados de este martes envíen”un mensaje a los jóvenes que están tratando de entender dónde encajan en este mundo: nuestra democracia es lo suficientemente grande y sus voces importan”.

En Twitter, Sarah McBride también dejó un mensaje después de su victoria: “¡lo logramos! ¡Ganamos la elección! Gracias, gracias, gracias!”

La ahora senadora ha trabajado en la Casa Blanca durante la administración Obama y en 2016 fue la primera persona transgénero en tomar la palabra en una convención del Partido Demócrata.

We did it. We won the general election.

Thank you, thank you, thank you.

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020