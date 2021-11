By Sarah Jessica Parker: «Sé cómo soy. No tengo elección. ¿Qué quieres que haga? Dejar de envejecer? Desaparecer?», cuestionó la actriz de ‘Sex and the city’.

Sarah Jessica Parker apareció en julio pasado después de que se publicaran imágenes de ella, capturadas por paparazzi, en las que aparecía con el pelo blanco, un hecho que en su momento generó discusión en las redes sociales.

Comentando sobre el tema en una reciente entrevista que dio a la revista Vogue, La Estrella de ‘Sex and the city’ no fue indiferente a los comentarios negativos que recibió al respecto.

«Había tantos comentarios misóginos en respuesta que nunca surgirían sobre un hombre», señaló: «pelo blanco, pelo blanco, pelo blanco. Tiene el pelo blanco?», reflexionó.

«Es como si la gente no quiere que nos sintamos bien como somos, como si casi sienten placer al hacernos sentir mal, ya sea que elijamos envejecer naturalmente y no ser perfectos, que hacemos algo para sentirnos bien», defendió.

«Sé cómo soy. No tengo elección. ¿Qué quieres que haga? Dejar de envejecer? Desaparecer?», finalmente cuestionó.

«Sex and the city». Airbnb esta arrendando la casa de ‘Carrie Bradshaw’

Para celebrar el 23.En el aniversario de la serie ‘Sex and the City’, Airbnb ha recreado el apartamento del personaje interpretado por la actriz Sarah Jessica Parker. Las reservas estarán disponibles a partir del 8 de noviembre para dos estancias de una noche los días 12 y 13 del mismo mes.

El icónico apartamento de ‘Carrie Bradshaw’ de la serie de medios ‘Sex and the City’ está en alquiler en Airbnb. Para celebrar el 23.En el aniversario de la serie’ Sex and the City’, Airbnb ha recreado el apartamento del personaje interpretado por la actriz Sarah Jessica Parker, que ahora desempeña el papel de anfitriona de la plataforma de alojamiento y que ha dado sus propios’ toques ‘ al apartamento. Las reservas estarán disponibles a partir del próximo lunes, 8 de noviembre, para dos estancias de una noche los días 12 y 13 del mismo mes.

«Han pasado 20 años desde que ‘Carrie Bradshaw’ entró en nuestras vidas y por primera vez podrás entrar en el apartamento más icónico de ‘Sex and the city’ a través de Airbnb», escribe Airbnb en su página de Instagram.

El apartamento está en Manhattan, en Estados Unidos, y el closet es la estrella de esta vivienda de Nueva York, llena de piezas de diseño y ‘looks vintage’, lee la nota descriptiva de la propiedad. Los invitados tendrán la oportunidad de degustar la mítica bebida de la serie ‘Cosmopolitan’ mientras reciben un saludo personalizado de la propia actriz.

Ir a Chelsea para recrear los ‘brunch’ de los cuatro amigos y ‘jugar disfrazados’ con la ropa de’ Carrie’, durante una sesión de fotos, son otros eventos programados durante la estancia, hace que Airbnb destaque.

Por su parte, para la actriz «es maravilloso estar en un espacio tan familiar y creemos que te encantarán los recuerdos de ‘Carrie’ que encontrarás dispersos por todas partes», escribió en su página oficial de Instagram.

Cabe señalar que el precio por noche cuesta alrededor de 23 dólares (aproximadamente 19,80 euros en el tipo de cambio actual) en honor a los 23 años desde que Sex and the City fue lanzado por primera vez.