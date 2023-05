San Marcos cumplió 472 años de vida institucional

Las celebraciones continuaron con una romería a la tumba de Fray Tomás de San Marcos, en el mismo convento de Santo Domingo; asimismo, a las 9. 15 a.m. se colocó la ofrenda floral a la Virgen Antigua; mientras que a las 10 de la mañana se efectuó un homenaje a la UNMSM por la Municipalidad Metropolitana de la Lima.

By