Samsung y Google se reafirman alianza para ofrecer una experiencia de compra plegable perfecta en el Galaxy Fold.

Cientos de aplicaciones disponibles a través de Google Play Store, y el Galaxy Store, se han actualizado para ofrecer una experiencia de compra plegable perfecta

Samsung Electronics Co., ltd. Co., Ltd. está desplegando el futuro, con el primer dispositivo móvil de su clase, el Galaxy de la tapa. Se trata del comienzo de una nueva era en la tecnología móvil, y ha estado trabajando junto con sus socios y la comunidad de desarrolladores de Android, para diseñar una nueva y completa experiencia de usuario es plegable.

Los esfuerzos para diseñar esta experiencia en las ventas de software para el Galaxy Abandonar empezaron en abril del 2018. Como parte de este proceso, Samsung desarrolló una experiencia de usuario (UX), completamente nueva y colaboró estrechamente con Google para ofrecer compatibilidad con el sistema operativo integrado de tu Android.

“En el suelo, hemos construido un hardware capaz de establecer una nueva categoría, sino también trabajamos con socios importantes para diseñar y ofrecer una experiencia móvil totalmente innovadora, además de fomentar un ecosistema que se ofrezca a los usuarios el acceso a las mejores aplicaciones y servicios”, comentó ES Ella, Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de Software, y se va en el Negocio de las Comunicaciones Móviles en Samsung. “Esta es una innovación de software, que se incorpora a una experiencia de usuario de la envolvente y una nueva perspectiva del Interfaz del Usuario (INTERFAZ de usuario), para ofrecer una experiencia nunca antes vista.

Desde la presentación de la Cache de la Flexión en la Pantalla SDC el año 2018, Samsung y Google se establecieron los laboratorios de prueba en ciudades de todo el mundo, desde Seúl hasta en Mountain View (california), para trabajar y para estimular a los socios y desarrolladores a probar y comprobar que el uso de sus aplicaciones y servicios estuvieran adaptados para el Galaxy Abandonado, el ecosistema de Android. Junto con este esfuerzo, Google introdujo cambios en Android, un 10 para ofrecer una actividad de tamaño variable mejorada, funcionalidad de la reanudación múltiple y un emulador de Android de última tecnología que ayude a recibir la alternación en los diferentes tipos de pantalla. De esta manera, se abre la puerta a la futura optimización de los dispositivos plegables. Ahora, las aplicaciones seleccionadas para que los usuarios de Android conocen y aman, se han actualizado para ofrecer una experiencia envolvente y plegable en el Galaxy no ir.

“, Junto con otros miembros del ecosistema como el de Samsung, tenemos la oportunidad de ofrecer una experiencia de usuario completamente nueva, que puede transformar la forma en la que utilizamos en la actualidad nuestros teléfonos inteligentes. Disfrutamos trabajar estrechamente con el equipo de Samsung, y la comunidad de desarrolladores de Android, para garantizar que los usuarios del Galaxy Abandonado tengan las mejores experiencias con sus aplicaciones y servicios favoritos”, mencionó Sagar Kamdar, el Director de Gestión de Producto de Android en Google.

Se han optimizado para cientos de aplicaciones para el Galaxy y se retira, incluidos los servicios de los socios líderes, como el de Amazon Prime Video de la App en el aire, Facebook, iHeartMedia, Microsoft, Spotify, Twitter, VSCO y el mal.

“Estamos muy contentos de trabajar con Samsung para ofrecer a los miembros Prime en todos sus programas favoritos, películas y deportes en vivo, en el Galaxy Doble”, comentó BA a Uno, el Director Global de la Reproducción y la Tecnología de Video Digital en Amazon Prime Video. “Traer la aplicación de Prime Video al Galaxy Abandonar brindará a los clientes una nueva forma de experimentar con los productos originales de los servicios de Amazon, como el de Jack Ryan, Tom Clancy’s The Marvelous La Maisel con múltiples ventanas y resumenes”.

“App en el aire hace que el proceso de viaje sea impecable y eficiente y, al asociarnos con el Samsung Galaxy Abandonado, demostramos nuestro compromiso de expandir esta tecnología a través de los medios de vanguardia, con el fin de llegar a nuestra audiencia en común de los innovadores, creadores y empresarios”, agregó Bayram Annakov, director ejecutivo de la App en el aire. “Nuestra colaboración con Samsung, que está ayudando a construir un ecosistema de servicios y malas amplio para que nuestros usuarios dedicados y estamos felices de comenzar esta alianza con una marca tan apreciada”.

“Estamos muy contentos de ampliar nuestra alianza de larga data con el Samsung y apoyar su trabajo para desarrollar experiencias innovadoras para los consumidores”, mencionó Marc Shedroff, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios en Facebook. “El nuevo Samsung Galaxy Abandonado tiene el potencial de marcar el comienzo de una nueva era de diseño y ha sido muy emocionante ver a los nuevos modelos de casos de uso, que se abrirá en una experiencia de compra plegable para los usuarios”.

“Como ejemplo de nuestro compromiso continuo y la innovación conjunta con Samsung, y estamos muy contentos de ser un socio de lanzamiento del Galaxy Doble”, comentó Javi Laven, la Presidenta del Grupo de Alianzas Estratégicas de iHeartMedia., Con la función de ventana multiactiva, los usuarios de los iHeartRadio ahora podrán navegar sin problemas en su experiencia auditiva sin tener que cambiar entre las aplicaciones. Esto también se alinea con nuestro objetivo de ofrecer una experiencia de reproducción de sonido impecable para sus estaciones de radio en vivo, favoritos, listas y estaciones de radio personalizadas”.

“Office 365 está diseñado para ayudar a las personas a aprovechar al máximo su tiempo mientras crean su mejor trabajo, independientemente de dónde se encuentren en el que el dispositivo estén usando”, agregó John Tinter, Vicepresidente Corporativo de Desarrollo de Negocios en Microsoft. “Estamos encantados de extender la experiencia de Office al Samsung Galaxy Abandonado y ayudar a las personas a transformar su productividad personal”.

“Nos enorgullece darle continuidad a nuestra alianza con Samsung, en el que el nuevo Galaxy Doble”, mencionó Sten Garmark, Vicepresidente de Productos de Consumo Final. El Pliegue llevará la productividad móvil a nuevas alturas, y que permitirá una experiencia de audición de Final en malas que fluye a nuestros usuarios. Al abrir la aplicación de Spotify precargada para conectarse y escuchar en todo el ecosistema de Samsung. ¡Ahora resulta aún en las malas, fácil de encontrar a sus listas de reproducción de Spotify favoritas, como el Descubrimiento de la semana el Podcast, como Jemele Hill’s Unbothered!”

“Nos entusiasma a seguir nuestra alianza con Samsung y ampliar la experiencia de compra de tu cuenta de Twitter al Samsung Galaxy Pasar. Es de esperar a ver cómo las personas en Twitter que interactúan con esta experiencia de compra plegable y su evolución a lo largo del tiempo”, afirmó el Brent Horowitz, Vicepresidente de Alianzas de Productos Globales en su cuenta de Twitter.

“ Nuestra misión en VSCO es ayudar a todos a enamorarse de su propia creatividad y construir las herramientas y espacios para lograrlo. Estamos muy contentos de continuar nuestra colaboración con Samsung para crear experiencias malas en las profundas y amplias para los creadores en todas partes”, comentó Bryan sant cugat del valles, Director Comercial de VSCO.

Con los recursos de la Continuidad de las aplicaciones y de la Ventana multiactiva, los usuarios podrán navegar por internet, mirar, conectarse y realizar múltiples tareas, como nunca antes. Con el Galaxy de plegado, se puede pasar de la pantalla de la estando cubierta de la pantalla principal, con un 7,3 pulgadas, desde donde se puede ejecutar varias aplicaciones simultáneamente revolucionando la forma en cómo los usuarios trabajan y se divierten.

con Estas aplicaciones y servicios principales y muchos con malas ya están disponibles en el ecosistema de Android para el Galaxy Abandonado en la Google Play Store, y la Galaxy de la Tienda.

Para obtener más información acerca del Galaxy de plegado, por favor visite news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com o www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-fold.