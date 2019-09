Varios clientes de Samsung que reservaron el primer smartphone plegable de la compañía, Galaxy Fold, vieron sus pedidos cancelados.

El lanzamiento del Galaxy Fold estaba previsto originalmente para finales de abril, con la nueva fecha de llegada al mercado que se reveló este miércoles. La llegada a Corea Del Sur es, de hecho, precisamente este viernes 6, por lo que muchos clientes de Samsung están viendo esta decisión con cierta confusión.

“Así que Samsung canceló mi reserva del Galaxy Fold … al menos le dieron 250 dólares de crédito para usar en cualquier cosa en su tienda. Honestamente, es muy generoso. Creo que voy a volver a la fila para reservar”, escribe (abajo) uno de los clientes de Samsung que vio cancelada su reserva de Galaxy Fold.

A pesar de que hoy llega al mercado surcoreano, el Galaxy Fold aún no tiene fecha de lanzamiento en ningún mercado occidental, con Samsung anticipando que sólo sería “en las próximas semanas”.

So Samsung canceled my pre-order for the Samsung Galaxy Fold…at least they gave me a $250 credit for anything on their store. That is admittantly quite generous.

I guess I should rejoin the pre-order queue. pic.twitter.com/Nv7OAIMxnN

— M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) September 5, 2019