Samsung anuncia que sus televisores “The Frame” y “SERIF TV 2019” estará en exhibición en el CES 2019

Estos modelos combinan un diseñel galardonado con calidad de imagen QLED y funciones inteligentes mejoradas

Samsung Electronics Co., Ltd. anunció que sus nuevos televisores Lifestyle 2019, The Frame y SERIF TV, se exhibirán en el CES 2019, el evento de electrónica más grande del mundo que se realiza en Las Vegas. Los modelos mencionados combinan un diseñel galardonado e innovador que se adapta a cualquier decoración con una excelente calidad de imagen QLED y funciones inteligentes, de manera que los consumidores pueden disfrutar de las mejores funciones posibles en su televisor.

The Frame y SERIF TV son las líneas de televisores Lifestyle más importantes de Samsung. Van más allá del concepto tradicional de TELEVISIÓN y funcionan como piezas de decoración para el hogar que elevan el diseñel de cualquier espacio habitable. En el CES de 2019, los modelos se presentarán en la zona de exhibición de televisores Lifestyle de Samsung para mostrar su diseñel innovador, rendimiento y su integración impecable en la vida cotidiana.

“Los productos tradicionales solo se enfocaban en los recursos tétécnicos, como la calidad de imagen y el rendimiento, pero ahora tambiénén son una plataforma de estilo de vida que se integra en la vida diaria de los consumidores”, comentó Jongsuk Choo, vicepresidente Ejecutivo de Visual Display Business de Samsung Electronics. “Los modelos de 2019 de The Frame y SERIF TV TV son de estilos de vida mejorados que ofrecen una experiencia nunca antes vista”.

The Frame para el 2019

Cuando no se está utilizando para disfrutar del contenido de television paón de películas, el Art Mode de The Frame muestra piezas de arte digital, incluidas pinturas y fotografías, para convertir un espacio cotidiano en una galería de arte. Además, el Sensor de Luminancia de The Frame ajusta los colores de la pantalla para adaptarse al brillo ambiental de la habitación, de manera que se obtenga la configuración óptima para mostrar las obras de arte en la pantalla.

El modelo del 2019 de The Frame tambiénén brinda la calidad de imagen impecable de QLED, que ofrece contrastes más profundos, negros más oscuros y un volumen de color del 100 %. Con estas mejoras, los usuarios pueden disfrutar del contenido con la calidad más alta y apreciar el arte cuando el TV está borrado.

Además, la Art Store de The Frame está con el apoyo de alianzas con las galerías y museos más prestigiosos del mundo para brindar acceso a la más de 1000 obras de arte. En la Art Store, recientemente se han agregado obras maestras de las galerías de los Uffizi en Italia, el Museo Van Gogh en los Países Bajos y el museo Te Papa, en Nueva Zelanda. Samsung seguirá expandiendo sus alianzas con museos para fortalecer el ecosistema de distribución de arte.

The Frame tambiénén cuenta con Bixby, la plataforma de control de voz potenciada por la IA de Samsung, que lo convierte en un verdadero smart TV. Los usuarios pueden controlar el TELEVISOR y acceder a las plataformas de transmisión mediante comandos de voz sencillos que brindan a los usuarios una experiencia de contenido mejorada.

SERIF TV

SERIF TV se desarrolló como un TV concentrado en la estética, en colaboración con los hermanos Ronan y Erwan Bouroullec, los de los diseñadores industriales más famosos del mundo, especializados en mobiliario y establecidos en París.

SERIF TV obtuvo el prestigioso 2016 iF Design Award, el 2016 Wallpaper* Design Award (Reino Unido) y el 2016 Good Design Award (Japón), lo que lo convierte en el primer TELEVISOR Samsung en ganar estos prestigiosos premios.

SERIF TV para 2019 tambiénén viene con tecnolóía QLED de vanguardia para ofrecer una calidad de imagen mejorada. Con el fin de perfeccionar la funcionalidad de SERIF TV, se agregó el Ambient Mode, un recurso galardonado en la línea QLED de Samsung, que ofrece información (como titulares de noticias y actualizaciones del clima) y capacidad de mostrar imágenes y de mezclarse con cualquier espacio habitable cuando el TV está borrado.

En el pasado, SERIF TV se vendía casi exclusivamente en tiendas de muebles y grandes almacenes debido a su enfoque en la decoración de interiores, pero en 2019 tambiénén estará disponible para su compra en minoristas de electrónica de consumo general, con el fin de llegar a una base de más amplia de consumidores.