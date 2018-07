Sampaoli, el entrenador de la Argentina asegura que la eliminación del Mundial 2018 frente a Francia fue “dolorosa”.

El seleccionador de Argentina rechazó la hipótesis de dimitir del cargo que ocupa, después de los sudamericanos han sido eliminados del Mundial 2018 frente a Francia.

“La eliminación es muy dolorosa. Los jugadores lo dieron todo y fue un juego muy difícil. No podemos cumplir con nuestros objetivos. Estoy frustrado, creo que eso es normal. Estoy convencido de que este es el lugar donde quiero estar, no me voy a despedirme ni huir. No voy a pensar en esa posibilidad”, comenzó a decir a los periodistas tras el partido.

“Todo esto es muy reciente, por lo que es aún pronto para analizar los errores en concreto que podamos haber hecho. Sabíamos lo que queríamos hacer hoy, pero esto es fútbol. Hoy jugamos con un equipo muy rápido en las transiciones, y conseguimos una vuelta, pero después en poco tiempo, en un período muy extraño, acabamos por perder la ventaja“, añadió.