“La salud mental no tiene definición propia. El término se usa para describir un nivel de calidad de vida cognitiva o emocional, o la ausencia de una enfermedad mental. Incluye la capacidad de cualquier individuo para buscar un equilibrio entre la mente y el cuerpo y la capacidad de manejar las emociones”, explica Joana Freitas, Coach Mental & CEO Up Your Mind, en el artículo de opinión que sigue.

La salud mental no tiene su propia definición. El término se usa para describir un nivel de calidad de vida cognitiva o emocional, o la ausencia de una enfermedad mental. Incluye la capacidad de cualquier individuo para buscar un equilibrio entre la mente y el cuerpo y la capacidad de manejar las emociones.

Trabajar, promover y proteger nuestra salud mental es un trabajo diario. Así como existe una preocupación general por la salud, el cuerpo y la comida, se necesita un mayor cuidado por la mente. Preste atención a todos los signos y, si es necesario, busque ayuda para encontrar el equilibrio, de modo que sea posible adquirir la capacidad de apreciar la vida. No es la solución a la felicidad, pero plantea, en gran medida, esta probabilidad.

La diferencia entre la salud mental de hombres y mujeres está en la susceptibilidad de las mujeres a sufrir desequilibrios. Las mujeres son multifacéticas, lidian diariamente con muchas emociones, asumen muchos roles en su vida, ya sea en el seno familiar o profesional. La mujer es mucho más emocional que el hombre. Siente todo en detalle y, para agregar, tiene desequilibrios hormonales cada mes – lo que aumenta la probabilidad de la aparición de cualquier desequilibrio mental. Atención, el desequilibrio no es en absoluto una patología mental.

Los estudios han demostrado que las mujeres son las que más sufren de la pandemia, mientras que también se toman el tiempo más largo para buscar ayuda. Por lo general, el hombre busca ayuda después de un año, mientras que la mujer tarda en promedio unos cuatro años.

Hay algunas notas fundamentales para que las mujeres eviten sufrir de salud mental:

Cuida la autoestima. Como tú mismo, acéptate a ti mismo, porque es hermoso en todos los sentidos. Es especial, es único, ¡date un capricho! Ten compasión. ¿Alguna vez has pensado cuándo fue la última vez que te miraste en el espejo justo en tus ojos y te notaste a ti mismo?

Lidiar con las emociones. Ya sea positivo o negativo, acepte todas las emociones que siente, déjelas fluir. Escribe en papel lo que sientes, lo que despertó esta emoción, pero no la guardes dentro de ti. La meditación ayuda mucho en esta dinámica y no requiere mucho tiempo, pruébalo.

Controlar el estrés y la ansiedad. Controla y redefine la forma en que vives tu día a día. Vive el momento y no pienses en el ‘Qué pasaría si’ que podría haber sido diferente. No pienses en el pasado o el futuro, ya que no es beneficioso. Practica ejercicio físico. Tome 30 minutos al día y salga a caminar, por ejemplo. Ayuda mucho a liberar energía y sentirnos más alegres, debido a las hormonas que nos traen bienestar y se liberan.

Eliminar relaciones tóxicas y / o abusivas. Amistad, amor o incluso profesionales Se si esta relación causa algún malestar, algún control o carga, ten el coraje y elimina a estas personas de tu vida.

Aprecia a tu familia y amigos. Comunicar, con un corazón abierto, lo que sientes. Seguramente, la persona del otro lado apoyará, escuchará y será capaz de ayudar en todo lo que pueda. Disfruta de los momentos de ocio y disfruta de este tiempo. En ningún momento debemos posponer lo que queremos hacer.

Una lucha diaria por la realización personal, una búsqueda de la felicidad es necesaria. Si no estás contento, busca ayuda profesional. Cuidemos de la persona más importante en nuestra vida, nosotros mismos.