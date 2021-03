Up Next

La alteración del color del flujo, junto a otros síntomas, como el cambio en la textura y olor, puede identificar que algo no va bien. En tales casos, se recomienda consultar a su ginecólogo. A continuación se muestra lo que puede indicar el color de la descarga, según el experto.

Es necesario consultar a un profesional de la salud para evaluar la imagen e ir regularmente al ginecólogo Según Mariana Betioli, obstetriz, el flujo puede cambiar de aspecto en algunos contextos específicos, como, por ejemplo, durante las diversas fases del ciclo menstrual . Por lo general, el líquido es transparente, blanquecino y no tiene un olor fuerte.

De vez en cuando, el flujo vaginal aparece en las bragas. Pero ella, por sí misma, no es motivo de pánico en absoluto. Esta secreción de líquidos es natural y mantiene la vagina limpia y lubricada. Sin embargo, alteraciones en esa secreción pueden indicar problemas en la salud íntima. Pensando en eso, el iG de ellas preparó una guía para ayudar a identificar problemas en la salud vaginal.

