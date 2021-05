Usted está en la consulta ginecológica o urológica y recuerde que la pregunta que pintó en el baño el otro día, pero deje de preguntar porque es embarazoso-o de lo contrario por miedo a que el médico lo encuentre demasiado obvio. Sin embargo, a menudo el cuestionamiento que parece tonto puede ser el más importante, indicando una posible enfermedad o comportamiento inapropiado. Pensando en ello, hablamos con profesionales y respondimos algunas de estas preguntas:

¿Es normal tener una de las mamas o testículos más grandes que la otra?



Las diferencias discretas en el volumen entre los testículos y las mamas se consideran normales. En el caso de las mamas, puede ocurrir principalmente en mujeres porque, en la pubertad, una de las mamas puede tener más receptores hormonales, lo que lleva a un mayor crecimiento. “En los testículos esto suele ocurrir debido a la variación en el pequeño volumen de líquido que se presenta alrededor de los testículos”, explica el urólogo Mauro Pinheiro.

Estas diferencias son preocupantes cuando surgen repentinamente, son muy grandes y / o están asociadas con el dolor en la región. “En estos casos, uno debe sospechar procesos inflamatorios, infecciosos o incluso de cáncer, y se debe consultar a un urólogo o un médico mastólogo.”

Después de la masturbación excesiva, ¿es normal que el pene o la vagina se hinche?

“La fricción excesiva en los tejidos del pene y la vagina puede dar lugar a un edema, que es una acumulación discreta de líquido en estos tejidos”, explica el urólogo Mauro. El resultado de esto es un aspecto de “hinchazón”, que puede ocurrir debido a este líquido acumulado. “El edema tiende a reducirse y desaparecer unas horas después del descanso”, dice. Si el problema persiste, lo indicado es consultar a un médico.

Las bombas de pene, ampliamente utilizadas en Europa y Estados Unidos, son mecanismos que, acoplados al pene, producen un vacío que hace que la sangre venosa se refleje en el pene, en un proceso similar al de la erección. “La diferencia es que en una verdadera erección, la sangre que llena el pene es arterial y no venosa”, explica el urólogo Mauro. Si se utiliza durante un período prolongado o si se produce un vacío muy fuerte, puede ocurrir edema de tejido periférico, visualizado como una “hinchazón”.

¿Es necesario tomar una ducha inmediatamente después de la relación sexual?



Sí, es necesario, pero no es necesario correr al baño justo después del sexo. Desinfectar el órgano sexual después del acto ayuda a evitar principalmente infecciones causadas por hongos, como la candidiasis. Lavar el órgano después del coito también ayuda a eliminar los residuos de semen y el exceso de lubricante del condón. En caso de que no haya utilizado un condón, la higiene también sirve para eliminar el moco de la lubricación natural de la vagina junto con los residuos de secreción de esperma después de la eyaculación, ambos ricos en sustancias que sirven como medio de cultivo para bacterias y hongos. “La flora bacteriana en los tejidos del pene y la vagina aumenta después de las relaciones sexuales, especialmente cuando está cerca del período menstrual”, dice el urólogo Mauro. Si esta flora se modifica debido a una patología previa en la membrana mucosa del pene o la vagina, existe un riesgo de transmisión de ETS. “La higiene se puede hacer incluso en unas pocas horas después del coito – no es necesario que sea de inmediato, pero nunca se debe dejar para el día siguiente.”

¿Por qué algunas personas tienen ganas de orinar después de tener relaciones sexuales?

Según el urólogo Mauro, hay un reflejo después del orgasmo sexual, que desencadena la contracción de varios músculos de la pelvis, incluida la vejiga y los esfínteres involucrados en la micción, y puede desencadenar en algunos individuos un deseo de orinar poco después. “Orinar después del sexo también es importante para limpiar el canal urinario, reduciendo el riesgo de posibles infecciones por bacterias”, señala la ginecóloga Rita Gésia Patriani Rodrigues.

¿Para qué sirve el vello púbico?

Evolutivamente, el vello púbico existe para la protección de la región genital. Finalmente se recomienda recortar los pelos para facilitar la higiene y evitar la humedad en el lugar, lo que puede proporcionar crecimiento de hongos. “Esto se debe a que en la base del cabello hay glándulas que producen sudor y grasas para lubricar y enfriar la piel, y estas pueden causar un olor desagradable o servir como alimento para gérmenes, predisponiendo a la aparición de enfermedades de la piel”, agrega la uróloga Ravendra Muniz.

Si tienes una higiene íntima adecuada a diario y tu órgano genital está sano, no es necesaria la depilación. De esta manera, es importante mantener la región siempre limpia y los pelos recortados cuando sea necesario, para no dar espacio a la acumulación de hongos y bacterias dañinas. “La depilación total de la región genital debe evitarse debido al riesgo de lesionar una piel que es muy delgada y está cerca de una flora bacteriana naturalmente más grande que la de otros lugares, presentó, por lo tanto, algún riesgo de infección”, dice el urólogo Mauro. Lo mejor sería simplemente recortar los pelos, evitando la depilación. Si se desea, la depilación debe llevarse a cabo con sumo cuidado e higiene.

¿Cuáles son los problemas de lastimar el pene o la vagina durante la depilación?



Si prefiere afeitarse y ha sufrido algún corte durante el proceso, lo ideal es desinfectar bien la zona en este momento y mantener la higiene con mayor atención en los próximos días, siguiendo de cerca la herida. Si se produce hinchazón, inflamación o infección en el área afectada, busque atención médica. Evite la ropa que frote la mancha durante la curación y dé tiempo para tener relaciones sexuales.

En caso de lesión o fisura durante el coito, ¿es necesario ver a un médico?

Sip. “Si se produce alguna fisura o lesión en el órgano sexual, siempre es necesario consultar a un médico”, advierte el urólogo Mauro. Ya el urólogo Ravendra completa diciendo que las recomendaciones para este caso son similares a las dadas para la depilación, incluso con descanso sexual o abstinencia hasta que la herida sane por completo.

¿Interrumpir el coito o usar un condón solo en el momento de la eyaculación protege de las ETS?

Los expertos son categóricos: no. “Las relaciones sexuales interrumpidas no protegen a la persona de absolutamente nada, ni siquiera del contagio del VIH y la hepatitis”, dice Mauro Pinheiro. Incluso, la interrupción del coito no puede dejar a la persona completamente protegida del embarazo, en el caso de las relaciones heterosexuales. Por lo tanto, la recomendación de poner el preservativo antes del acto persiste. El riesgo de transmisión de ETS con el uso del condón solo en el momento de la eyaculación es total, ya que la lubricación vaginal y el líquido liberado por el pene antes de la eyaculación también contienen virus y bacterias transmisores de ETS. Además, las verrugas y heridas causadas por el VPH, la candidiasis o la sífilis pueden estar presentes en la piel del pene o la vagina, y el contacto sería suficiente para la transmisión. “También existe el riesgo de una fisura o herida, lo que lleva al contacto de la sangre con la sangre”, recuerda el urólogo Ravendra. Por lo tanto, el condón debe ponerse antes del comienzo de la relación y permanecer allí hasta el final.

¿Una persona que recibe tratamiento para ETS pone en riesgo a su pareja al tener relaciones sexuales sin condón?



El paciente en tratamiento para enfermedades de transmisión sexual curables, como el VPH, la gonorrea y la clamidia, debe mantener la abstinencia sexual hasta la curación completa o la remisión de las ETS. En el caso de ETS crónicas, como el sida, lo recomendado es siempre tener relaciones sexuales con preservativos. “Todavía es preferible que esta persona sea evaluada por un médico – idealmente el que inició el tratamiento – para que le dé este permiso”, recuerda el urólogo Ravendra.