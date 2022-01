Salaverry manda a rodar a ministro de Energía y Minas

No queda ninguna duda que sombrero luminoso es peor que el Ómicron, Delta, Alfa y cualquier otro virus letal; mata todas las libertades, bolsillos y billeteras, cultura, principios, educación, empresas, trabajo, futuro, economía, honradez, justicia, destruye la esperanza de cada peruano a cada minuto. Lo peor de todo:/lis imbéciles que votaron por ese virus letal «sombrero luminoso» y volverían a votar.

Quinto; El gobierno de Pedro Castillo, cada vez peor. Da señales imparables de descomposicion interna? Por lo menos hoy los ministros de Justicia y Minem, dijeron que pueden irse de sus carteras, por las interpelaciones. Los tiempos de Dios son benditos. Ojalá y se vayan con la mayor vergüenza posible y no se atrevan a postular a otro cargo.

Lo curioso es que su jefe inmediato es el ministro, como se ve que no conoce nada de administración pública? Este gobierno es un chongo total a los «ministros ganapanes» nadie los respeta por incapaces, ni siquiera un impresentable como Salaverry…???

By