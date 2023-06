Sagasti se quedó morado Congreso admitió denuncia constitucional en su contra

By

Tiene todas las de perder, los hechos lo acusan.

Todo indicaría Francisco Sagasti seguirá el camino de los expresidentes Fujimori, Toledo y PPK. El Quijote» morado, que inició su gestión rindiendo homenaje a Inti y Bryan (jóvenes que murieron en la asonada contra el gobierno de Manuel Merino), no quiere que lo comparen con Castillo y critiquen por firmar una norma que abrió las puertas para que Bruno Pacheco, sea «secretario de la presidencia». Niega autoría y señala que responsabilizarlo por ello daña su honor y pide condenar a «sabelón» Phillip Butters por presunta difamacion. Se basa en que la Resolución N°000047-2021 DP/SG firmada por su Secretario General, Félix Pino, el 26 de julio a las 8:26:19 de la noche.

Como vemos esto ocurrió días antes que Pedro Castillo se instale en palacio. En forma Sospechos días después apareció publicada la Resolución, rubricada por Félix Pino, Secretario General de la presidencia, la misma que elimina los requisitos personales, profesionales y demás que, en adelante, no necesitará cumplir quien ejerza el cargo. ¡Dicha resolución benefició a Bruno Pacheco, quien no reunía uno solo de ellos! Pregunto, el Secretario General de la presidencia puede firmar cualquier Resolución a espaldas del presidente de la República? Sin embargo para el Quijote morado en este caso no existe el ´dominio del hecho´, hipótesis bajo la cual condenaron a 25 años de cárcel a Alberto Fujimori”, precisa el letrado Medina.

Por ello, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó admitir a trámite el informe de calificación de la denuncia constitucional contra el expresidente Francisco Sagasti. La admisión de la denuncia 108 recibió 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ademas, fueron incluidos en la acusación los exministros en la gestión de Sagasti, Violeta Bermúdez y Óscar Ugarte.

Se puede esperar algo más de nuestra clase política y aventureros que están en el Congreso de la República , ganando un chupo de plata que nunca en su vida han ganado, fuera de lobbies y otros privilegios, que amenazan a periodistas con Ley Mordaza para que no investiguen sus negociazos y cuchipandas? De gente ignorante que con la palabra DERECHA algunos se refieren a la democracia y al CAPITALISMO, al que actualmente llaman NEOLIBERALISMO, es probable que esta izquierda no sepa el rumbo ni a dónde van; sólo cumplen dictados del Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla.

Es la DERECHA la que alrededor del mundo HA REDUCIDO LA POBREZA E IGNORANCIA. Que por regímenes de IZQUIERDA, en Corea del Norte, Cuba y Venezuela, Nicaragua, Argentina, Colombia, que defienden, EXISTE más pobreza y desigualdad. La historia nos dice que en el Perú, en dos décadas de capitalismo DEL SIGLO XXI, SE REDUJO LA POBREZA y SE DUPLICÓ A LA CLASE MEDIA. Son datos estadísticos. Tan es así que la CRISIS FINANCIERA MUNDIAL, terremoto económico mundial ocurrido en 2008, NO SE SINTIÓ EN EL PERÚ.

Hay un discurso tonto que repiten izquierdistas en el Perú, y que han inculcado en algunos jóvenes. «Que la derecha ha gobernado el Perú durante 200 años, LO CUAL ES FALSO… en el Perú NO EXISTE «una DERECHA BIEN DEFINIDA O CONSOLIDADA, y ORGANIZADA» . Han existido personas y grupos con intereses particulares y económicos. MENOS existe una ultraderecha en el país, por lo menos en los últimos 60 años. Ese es otro cuento que los caviares y morados pretenden vendernos. Ese término posiblemente corresponda a realidades políticas de otros países, PERO NO EN EL PERÚ. Lo que SÍ los peruanos HEMOS ATESTIGUADO y PADECIDO DURANTE LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS es una ultraizquierda o izquierda radical, o sea, una izquierda de ideología extremista.

El cholo Toledo, Humala, Vizcarra, Sagasti y Castillo SON DE IZQUIERDA y que han hecho? Alan en su primer gobierno de izquierda, fue un fracazo. En su segundo gobierno «socialdemocrata» logró que el país juntase MÁS DE CIEN MIL MILLONES DE DÓLARES en reservas internacionales, el mayor crecimiento económico de América Latina. 160 mil obras durante su gobierno considerado como el mejor de la historia del Perú. Lo contrario al gobierno de la izquierda donde GOBERNADORES Y ALCALDES son condenados por corrupción SON RESPONSABLES del uso o mal uso de casi la tercera parte del dinero público o estatal.

Estamos tan jodidos, que hoy por ejemplo, Dina Boluarte sobre las violentas protestas volvió a acusar a su predecesor, Pedro Castillo, de ser el «autor de las más de 60 víctimas» de las protestas que sacudieron el país entre diciembre y marzo pasados, y reiteró que el exmandatario está involucrado con «el narcotráfico y la minería ilegal».

La izquierda y morados, no reconocen en ella a su tribu, que tiene el mismo ADN, de Castillo, Cerrón, Bellido, Bermejo, etc. poniendo una pica en flandes fue la «cajera» de Vladimir Cerrón, dueño y líder de Perú Libre. Dina Boluarte, abrió a su nombre una cuenta bancaria para recaudar donaciones que ayudasen al líder del partido, Vladimir Cerrón, a pagar la indemnización a la que fue condenado por corrupción.

Esa izquierda que la llevó a dónde está, se araña y se sienten moralistas impolutos dueños de la verdad, culpan a la derecha del desastroso gobierno de la «usurpadora» Boluarte? Cerrón, Bellido, Bermejo, etc, no pierden la esperanza de aplicar un sistema político que el PERÚ YA HA VIVIDO, con efectos desastrosos. PARA ASEGURAR la obligatoriedad y permanencia de ese RÉGIMEN, NECESITAN crear una constitución que SE AJUSTE A SUS PRETENSIONES TOTALITARIAS, El objetivo final es perpetuarse en el poder, como los regímenes actuales de Cuba, Venezuela, Nicaragua, A LOS QUE ADMIRAN.

NO OCULTARON NI ocultan el hecho de que SON marxistas-leninistas-maoístas, lo que EQUIVALE a ser comunistas. Lo dijeron EN NUESTRAS CARAS decenas de veces. No obstante, algunos peruanos tuvieron la ESPERANZA DE QUE estos socialistas radicales (recalcitrantes) y FILO-TERRORISTAS CAMBIARAN. Las personas fanáticas o dogmáticas NO CAMBIAN. Lo GRAVE es que Cerrón siguió ADOCTRINANDO y engañando a los peruanos jóvenes, con la anuencia del gobierno de Pedro Castillo y la complacencia de Dina Boluarte.

La verdad que la mayoría de peruanos del Sur del país que amenazan con otras protestas, con poca o ninguna instrucción, NO CONOCEN O NO ENTIENDEN los conceptos e implicancias de los términos socialismo totalitario, marxismo-leninismo, maoísmo, etc., que son palabras para encubrir el comunismo, etc…estamos jodidos.