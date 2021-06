“Considera inaceptable que un grupo de militares en retiro pretendan incitar a las FFAA para quebrantar el Estado de derecho, que nos ha tomado mucho esfuerzo construir nuestra institucionalidad democrática. No la pongamos en peligro”.

Enérgica reacción contra exmilitares y los lleva a la Fiscalía por incitar a la rebelión y golpe. ¿El burro hablando de orejas? ¿Cuestiona el escrito enviado a los comandantes generales y al Jefe del Comando Conjunto de las FFAA, en el que se acusa al gobierno actual de haber vulnerado los principios de la neutralidad electoral en un proceso en curso? Como interpretamos la comunicación que hizo con Mario Vargas Llosa y otras personalidades muy cercanas a Keiko Fujimori, luego de la jornada electoral para que acepte “según sus matemáticas los resultados de la ONPE”, que dan como ganador al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo? Cuando el proceso electoral aún no ha concluido, faltan más de 300 mil votos por definir en el JNE y ¿debería exhortar a mantener la serenidad y la calma en momentos difíciles para el país?

Lo dije en una nota en Pysnnoticias “el gobierno de los ineptos”; no sé si Dios es peruano como lo dicen algunos despistados –como podemos explicar que el país sea atacado sin piedad por la pandemia del coronavirus y plaga de la corrupción sin encontrar responsables- y si lo es, debe estar en las oficinas de Palacio de Gobierno, escuchando poesías vallejianas, saboreando los “cup cakes” más sofisticados de Lima y Londres, en vez de meterle un jalón de orejas por no tener la mínima idea de cómo se distribuye los recursos nacionales para bien de los peruanos, la distribución de las vacunas, la amenaza de la tercera ola, la lucha contra la corrupción y no perderse en el maquillaje, manipulaciones, desinformaciones o psicosociales de la prensa alcahueta y cómplice.

Hoy vemos como “El Quijote de Palacio”, protege un obseno fraude en mesa electoral, fustiga a quienes protestan contra ONPE y el JNE, enmudece ante las amenazas de Perú Libre. Se tapa la boca ante el capricho de Piero Corvetto, jefe de ONPE, de ocultar el “padrón electoral” que puede acreditar el fraude, cual es el temor? No les interesa que los muertos voten, las pseudas actas ilegibles, se comprueben las suplantaciones y firmas falsas, que en la 2da. Vuelta a Fuerza Popular tenga “0” votos en mesas que había ganado en 1ra. Vuelta, los conteos maliciosos, la extensión del plazo para recurso de nulidad y a pocas horas el mismo JNE la anuló, etc que el JNE, funcione con cuatro miembros, siendo cinco.

¿Qué el JNE, claudique del principio su rol constitucional de administrar justicia electoral con imparcialidad?

La democracia exige que el Ministerio Publico investigue los espeluznantes videos y audios sobre las tretas y artimañas para hacer el fraude en mesa, los fondos ilegales de campañas conseguidos por los operadores de Perú Libre. Operadores que con gritas nos quieren atarantar con su “golpe en masas, cortar cabezas”, con el silencio cómplice de palacio. Como no sospechar que Sagasti, ONPE y el JNE están llevando al país a una guerra civil, al permitir que los iracundos ronderos y maquinaria de PL marchen por las calles de Lima blandiendo machetes y cuchillos prohibidos por ley, amenazando si no reconocen a Pedro Castillo, presidente? Esta será una guerra prolongada entre los que estamos a favor de la democracia contra el comunismo.

La guerra por el control de las calles de Lima será dura hasta derrotar al comunismo, caviares, jureles, bagres, “lagartos” y “morados” que se han subido como “gorreros” a la combi de Pedro Castillo, logrando capturarlo y apartarlo de Vladimir Cerrón, limpiar la cancha para el “sirvinacuy” y “subliminalmente tranquilizar a los mercados”, la vorágine devaluatoria del dólar que nos sacudió en los últimos días y ganarse la confianza de la otra mitad de peruanos. Esta es la forma como izquierda parasita, mueve todos los hilos del poder para sacar la roca de los zapatos de Castillo, y encerrar al líder y fundador de PL. Lo harían a través de la Fiscalía, el Poder Judicial y la PNP so pretexto de los casos que aún tiene en Junín, como la banda de los “Dinámicos del Centro”.

La cleptocracia y cacocracia (gobiernos de los malos) prolifera en sistemas políticos degradados y caóticos que repelan la democracia y libertad, se organizan de manera deliberada para llegar al poder con las mismas mañas de los gánsters, habilidad, cinismo, fraude y después enriquecerse y usar las fortunas acumuladas para perpetuarse en el poder. Las necesidades de la población son secundarias, solo merecen su atención cuando están al servicio de lo más importante: engordar sus fortunas y seguir gobernando con el control total de las instituciones, como un cáncer corrompiendo todo.

Como vemos, estamos condenados con el gobierno “moradef” a la caquistocracia o Kakistocracia (del griego kakistos, es decir “lo peor”) controlados por morados, lagartos, rojimios, caviares, jureles, bagres, sabandijas, tasl como lo señalará en “Horas de Lucha” Manuel Gonzales Prada, “que en el Perú, el robo se presenta los caractyeres de una pandemia nacional: donde hay un duro y una mano peruana, hay noventinueve probabilidades contra una para que el duro desaparezca”. Y el 6 de junio último, se cometió un fraude en mesa, se robaron los votos de Fuerza Popular a la mala. Y la ONPE y el JNE, se lavan las manos.

¿Acaso los comicios electorales no deberían consolidar nuestra democracia con la garantía de imparcialidad y transparencia de los organismo electorales de acuerdo a la Constitución? ¿Entonces como quedarse callado cuando se confirma que se presenció “un proceso electoral viciado” por diversos actos que menoscaban la voluntad popular, erosionan la confianza del público en las instituciones y restan credibilidad a la jornada electoral y sobre todo observan la injerencia-rompe la neutralidad del presidente de la Republica cuando aún no se ha pronunciado el JNE? LOS PERUANOS TENEM,OS EL DERECHO A DEFENDER NUESTRO VOTO EN LAS CALLES.